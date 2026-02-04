蘇嘉全：搭建串聯世界各地台校平台 培育優秀下一代

海基會今（4）日舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」。 圖：海基會提供

[Newtalk新聞] 海基會今（4）日舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，今年除了依例邀請東莞台商子弟學校、華東台商子女學校及上海台商子女學校等3校教職員外，還特地邀請印尼、馬來西亞及越南等4所台校參與。蘇嘉全董事長表示，在全球化的時代，除了大陸台校以外，也希望搭建串聯世界各地台校的平台，培育優秀的下一代，成為台灣的最強後盾。

羅文嘉秘書長開場時表示，今年的台校春節感恩餐會與以往不同，非常感謝林見松及林凱民兩位國策顧問的協助，特別邀請印尼雅加達、印尼泗水、馬來西亞吉隆坡及越南胡志明市等4所台校共同參與，這是蘇董事長就任以後第一次與台校教職員見面，教育部長鄭英耀也特地出席參與。

廣告 廣告

蘇嘉全表示，台灣能夠與世界連結接軌，台商的貢獻功不可沒。台商在全世界各地打拚大多白手起家，「一卡皮箱走全世界」，在當地事業成功以後娶妻、生子，就會開始思考下一代的教育問題。因此，在政府各部會與世界各地台商、華僑的合作下，成立多所台商學校，讓台商的下一代不僅能影響世界，也能夠與台灣連結。

蘇嘉全指出，非常感謝台商學校老師們長期以來的付出，讓台商的下一代既能夠懂得在地文化，也能懂得故鄉台灣。他也強調，除了中國與東南亞的台校以外，未來希望還能擴及日本、紐澳等地一起參與，搭建串聯世界各地台校的平台，培育優秀的下一代，成為台灣的最強後盾。

今日的感恩餐會與會貴賓有教育部長鄭英耀、陸委會副主委沈有忠、海基會副秘書長蔡孟君，以及林見松、林凱民國策顧問。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

習近平整肅張又俠效應 邱垂正：如同「史達林大清洗」

蔣萬安打臉鄭麗文「我們是中國人」？ 國民黨：「中國」就是中華民國