蘇嘉全：盼搭建串聯全球台校平台 培育優秀下一代

海基會今天(4日)舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，海基會董事長蘇嘉全表示，在全球化的時代，除了中國大陸台校以外，也希望搭建串聯世界各地台校的平台，培育優秀的下一代，成為台灣的最強後盾。

今年春節感恩餐會除了邀請東莞台商子弟學校、華東台商子女學校及上海台商子女學校等3校教職員外，也邀請印尼、馬來西亞及越南等4所台校參與。

蘇嘉全指出，台灣能夠與世界連結接軌，台商的貢獻功不可沒，台商在全世界各地打拚大多白手起家，「一卡皮箱走全世界」，在當地事業成功以後娶妻、生子，就會開始思考下一代的教育問題。因此，在政府各部會與世界各地台商、華僑的合作之下，成立多所台商學校，讓台商的下一代不僅能影響世界，也能夠與台灣連結。

蘇嘉全說，非常感謝台商學校老師們長期以來的付出，讓台商的下一代既能夠懂得在地文化，也能懂得故鄉台灣。他也強調，除了中國大陸與東南亞的台校以外，未來希望還能擴及日本、紐澳等地一起參與，搭建串聯世界各地台校的平台，培育優秀的下一代，成為台灣的最強後盾。(編輯：沈鎮江)