蘇姿丰指世界需要10 YottaFlops算力有多強 相當於2022年1萬倍

人工智慧競賽的門檻正以驚人速度拉高，帶動先進運算能力與高階晶片需求急遽攀升。隨著各產業加速導入生成式AI與大型模型訓練，背後所需的算力投資規模也同步放大，形成一場以資本與技術為核心的全球算力競逐。



超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰近日公開指出，AI運算需求正呈現爆發式成長，不僅科技產業，金融、製造、醫療與政府部門也紛紛擴充資料中心與加速運算資源，使得對高效能運算平台的需求持續升溫。

AI應用擴散速度進入「無所不在」階段



蘇姿丰1月6日接受福斯商業新聞節目The Claman Countdown訪問時直言，當前AI需求的成長幅度「非常驚人，幾乎是暴增」。她表示，從雲端服務商到企業用戶，市場對於能夠支撐大型模型訓練與即時推論的運算能力展現出前所未見的迫切性。

在拉斯維加斯舉行的消費性電子展期間，蘇姿丰進一步形容AI應用擴散的速度已進入「無所不在」階段。她指出，AI正快速滲透至個人裝置、企業系統與雲端基礎設施，推動整個產業鏈對高階硬體的長期投資。

不過，這樣的成長並非沒有代價。蘇姿丰透露，AMD目前頂級AI加速晶片的單顆售價可達數萬美元等級，而真正投入實際運作的AI系統，往往需要將數十顆此類晶片整合於同一平台。她說明，AMD最新一代AI系統會把高階晶片、互連架構與軟體最佳化整合，目的在於在高功耗環境下，兼顧效能、效率與整體擁有成本。

需要「10 YottaFlops」等級的運算能力



在展示相關硬體架構時，蘇姿丰指出，一套完整的AI平台可能由72顆高階晶片組成，透過大規模平行運算來支撐模型訓練與推論工作負載。她強調，這樣的系統設計，是為了讓企業在長期營運中取得最佳效能表現，同時降低單位算力的總體成本。

即使投資金額驚人，市場仍持續追逐更高等級的運算能力。蘇姿丰在CES主題演講中提出，未來數年全球AI產業將需要高達「10 YottaFlops」等級的運算能力，才能支撐模型規模與應用場景的快速擴張。她解釋，一個YottaFlops代表1後面帶有24個零的運算量，10 YottaFlops相當於2022年全球整體運算能力的1萬倍。

在她看來，這樣的數字不僅反映AI模型複雜度的躍升，也顯示企業在算力基礎建設上的投資已從選項變成必要條件。對於希望在人工智慧市場維持競爭優勢的公司而言，持續投入高效能運算平台與先進晶片，已成為無法迴避的現實。



