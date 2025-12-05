蘇姿丰親自證實MI308晶片獲准入中國市場！下一個會是輝達嗎？

財經中心／李宜樺報導

超微（AMD）執行長蘇姿丰親口證實，公司部分AI晶片Instinct MI308傳出解禁已獲准出口中國，她稱「準備好了繳稅也準備好出貨！」，可望重啟中國供應鏈，市場關注是否將掀起「輝達之後的新晶片風暴」。（圖／外貿協會提供）

美國晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）證實，旗下部分AI晶片 Instinct MI308 已獲美國政府准許出口至中國大陸，AMD也已準備在出貨時繳交15%稅金給美方。根據路透社的報導，蘇姿丰4日在舊金山出席科技媒體《WIRED》主辦論壇活動時親口證實，公司已拿到MI308出口許可，「我們準備好了繳稅，也準備好出貨。」

這代表，先前被禁止對中國銷售高階AI晶片的AMD，終於迎來解禁曙光。據了解，美國商務部自2025年4月起對MI308實施出口限制，導致AMD營收估計損失高達8億美元，如今終於可望重啟部分供應鏈。消息指出，今年中旬美國政府與AMD、輝達（Nvidia）達成協議，只要企業同意繳交銷售額15%的稅金，就可恢復部分AI晶片出口。這項做法被外界形容為「用錢買出口權」，雖讓企業鬆口氣，但也引發美國國內對「變相課稅」的批評。

供應鏈復甦 中國市場再啟動

對AMD來說，中國是關鍵市場之一，過去禁令使營收大受打擊。如今恢復出口，不僅有助於重建出貨動能，也讓美國晶片業得以重新分食龐大的AI市場。輝達也在同樣條件下恢復部分晶片銷售，使整體AI供應鏈出現新變化。

廣告 廣告

美方此舉被視為折衷方案，一方面維持對中國的技術管制，另一方面也確保美國企業仍能獲利，被形容為「國安與經濟兩頭都要顧」的新策略。

爭議未止 AI戰火仍未冷

然而這項「15%稅金換出口」的模式，仍飽受爭議。法律專家認為，這恐違反美國憲法禁止出口課稅的原則，也可能成為未來高科技出口交易的危險先例。

外界也擔心，中國若取得更多AMD晶片，可能加快AI運算技術成長，讓美中科技競爭進入新階段。對AMD而言，雖拿回中國市場門票，卻也得面對稅金負擔與政策變化的雙重壓力。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

換股矽光子新戰略 IET-KY開盤飆漲停光聖同喜！

逛LaLaport成幸運兒！花260元買1物爽中200萬 獎落這縣市

國際／美降息預期發酵！那指標普連三紅 日經狂飆千點韓股轉跌

台股盤前／Meta上漲掀多頭氣氛！台指期小跌32點 台股開盤有望拚續彈

