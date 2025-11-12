蘇姿丰預告資料中心年複合成長80%！ AI支出不會降溫

文 ‧ 劉秉勳

▲ 圖片來源:investing.com

晶片巨頭超微(AMD)於周二在紐約舉辦的投資者活動中，釋出極具信心的長線展望。執行長蘇姿丰(Lisa Su)直言，未來3～5年AMD的整體營收年均成長率(CAGR)將超過35%，其中AI資料中心業務更將以每年超過80%的速度高速成長。這番談話不僅提振市場信心，也為AI半導體供應鏈注入新一波動能。

蘇姿丰指出，AI時代的算力需求仍在爆發初期，從訓練模型、推論服務到企業端AI導入，對高效能GPU與專用加速晶片的需求將持續倍增。她強調：「AI的投資不會趨於平緩。」這意味著，儘管市場對AI伺服器的資本支出是否見頂存疑，但AMD認為AI建設仍有數年的高速擴張空間。

目前AMD旗下的AI晶片產品線已涵蓋MI300系列GPU與EPYC伺服器處理器，新一代AI加速器預計在2025年陸續放量，鎖定OpenAI、微軟、Meta與亞馬遜AWS等主要雲端客戶。法人分析，AMD正憑藉具成本效益與開放架構的優勢，搶下NVIDIA在AI資料中心市場的部分市佔。

AMD長期的營收增長將來自兩大核心：資料中心與AI GPU產品。

目前，資料中心業務已占AMD整體營收近四成，未來將進一步擴大；其中AI相關收入的占比預估將從目前的低雙位數提升至30%以上。

除了GPU外，AMD也在伺服器CPU領域穩步成長。EPYC處理器在效能與能效比上持續超越競爭對手，預期隨著AI推論需求上升、企業端伺服器升級換代潮來臨，AMD在高階伺服器市場的滲透率將持續提升。

在AI推動的「算力競賽」中，AMD已成功由追隨者轉型為主角之一。蘇姿丰的長線展望為市場打下一劑強心針，也宣告AMD將在未來五年迎來AI資料中心與高效能運算的雙重爆發期。

▲超微半導體 AMD(圖片來源: CMoney)

