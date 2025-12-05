蘇姿丰：超微獲准對陸出貨部分AI晶片 將依規繳15%稅金

美國超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）4日表示，該公司已取得向中國大陸出口部分MI308晶片的相關許可，且若出貨，需要支付給美國政府15%的費用。

蘇姿丰。（圖／翻攝超微臉書）

《路透社》報導，蘇姿丰是在舊金山由科技媒體「連線」（Wired）主辦的會議上發表了上述談話，她表示，「我們確實擁有將部分MI308晶片出口中國大陸的執照，如果進行出貨，我們準備依規定支付15%的稅費。」

美國總統川普（Donald Trump）今年 8 月曾宣布，美國政府已與輝達（Nvidia）與AMD達成一項安排，允許2家公司在支付15%費用後，恢復向中國大陸出口特定晶片。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）當時在記者會上表示，這項安排目前僅涉及輝達與超微2家公司，未來可能「擴及更多企業」。

報導指出，然而該做法引發部分法律界人士爭議，質疑是否違反美國憲法對「出口課稅」的禁止性條款，而此舉正值美中科技管制持續收緊，而AMD等公司也在努力確保在快速變化的管制框架下，仍能維持中國大陸業務的可行性。

