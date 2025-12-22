蘇宗怡放閃老公！買車不忘喊：他的Dream Car就是我的
「金CAR獎」第五屆正式開跑，由TVBS汽車實境節目《地球黃金線》舉辦，今年評選全面升級，首度將「達人評審」與「網友投票」分軌進行，讓專業派與生活派各自表態，目的在提供購車族群更全面、更多元的參考指標。主持人蘇宗怡表示，新的投票機制將讓專業分析與生活口碑並存，不僅讓車迷看見各級距的硬實力，也能真實反映出民眾對用車生活的務實需求。
蘇宗怡不僅大方聊起夫妻購車心理戰，更笑曝老公曾以「為了妳而買」的糖衣砲彈先斬後奏，讓她好氣又好笑。她也分享家庭中女性選車心法，表示太座們更在意的是「生活情境的帶入」與「共同參與感」，想要想說服另一半點頭購車，秘訣就是強調生活便利性：「買了這台車，我們會更輕鬆、更舒服。」比起冰冷的馬力數據，強調車輛帶來的便利與讓伴侶有參與感，才是點頭關鍵。儘管家中最終決策權多半掌握在老公手上，蘇宗怡仍不忘甜蜜放閃：「老公的Dream Car就是我的Dream Car！」現場瞬間粉紅氛圍滿滿。
連續五年見證金CAR獎的發展，蘇宗怡坦言，選車標準早已不再是速度與外型，而是能否載著全家共同出遊。她感性表示，隨著父母年歲漸長，能與長輩出遊的機會越來越珍貴，身處「上有老、下有小」的階段，她更在意車內空間與第二排乘坐的舒適度，因此「空間王者」類型的車款成為她的首選，希望能讓家人在旅途中享受最尊榮的體驗，她也認為，本屆金CAR獎的雙軌評選更貼近生活需求，正好呼應她的生活節奏與選車理念。
