蘇宗怡體會成熟追星底氣

蘇宗怡熱愛劉宇寧的心境一路變化，從喜愛、追星到研究，進而改變既有思維模式。（范揚光攝）

蘇宗怡曬出劉宇寧收藏品，海量程度驚人。（范揚光攝）

蘇宗怡穿上劉宇寧同款外套，手拎一卡裝滿收藏的行李箱。（范揚光攝）

以知性專業形象聞名的TVBS《地球黃金線》主持人蘇宗怡，私下是劉宇寧的頭號粉絲，她特別分享追星歷程，從劉宇寧身上學到打破既定框架的思維模式，「讓追星不只是追星。」

蘇宗怡透露，2019年任賢齊公開讚賞劉宇寧「有藝德」，這份好奇讓她開始研究他，發現這位身高很高、聲音好聽的男星，直播時竟用東北話幽默接哏，展現出強大反差，個人魅力鮮明，蘇宗怡一邊攤開一箱箱收藏品說著，小卡、海報、手幅、螢光棒與娃娃小物目不暇給，她還自製一件印有Q版劉宇寧人型的黃色T恤，穿去演唱會支持劉宇寧，對蘇宗怡來說，每一樣寶貝都是有形的精神寄託。

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問她劉宇寧吸引人之處？蘇宗怡形容「不按牌理出牌的清流」，雖自帶龐大流量與無數商演邀約，但他不願賺快錢，出道至今從未接過商演，更關閉微博直播的打賞功能、不賣個人周邊，真實且不市儈；此外，蘇宗怡非常欣賞劉宇寧的高情商，面對網暴時展現理智，引導粉絲不要引戰，「因為他知道粉絲想要什麼，在他身上慢慢改變思考模式，為什麼多棲藝人可以做到這般程度？」令蘇宗怡讚歎。

「實打實來的，一點也不含糊」，蘇宗怡笑說，劉宇寧自2019年起、2000多天內竟唱了246首歌曲，不論是動漫還是迪士尼主題曲都有他的聲音，戲劇綜藝方面，劉宇寧認為演員要感謝角色帶來的「偏愛」，觀眾愛上的是角色賦予的才華，而現實中的他，其實怕高、怕黑又怕水，卻在每檔綜藝節目中努力克服恐懼，「那些打不倒我的，必將使我更強大」，一句話完美彰顯劉宇寧的心境，蘇宗怡佩服不已。

蘇宗怡想訪問劉宇寧：「請問你有閱讀的習慣嗎？」她解釋，每次看到劉宇寧在角色收官或發表新歌時寫下的文字，用字遣詞都非常有深度，真是叫人無法自拔。蘇宗怡強調，追星讓她跳脫了原有的生活框架，重新去思考人與人之間的溝通方式，她不會干涉或要求偶像的私人生活，因為他本身就是一個對未來方向極其清晰的人，只要看著他持續發光，內心就充滿了正向的共鳴。