蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了

郁方近日到蘇州旅遊。（翻攝自臉書好門媳婦的秘密生活郁小方）

藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。

懷疑帶錯物品？郁方嚇喊：20萬就要飛了

郁方昨（20日）在臉書發文分享，自己並沒有攜帶任何肉類食物入境，「最多就是買了一些芡實糕，不至於吧？」甚至一度懷疑芡實糕裡是不是有肉成分沒注意到，嚇得直冒冷汗，擔心超高額罰金上身，「想著20萬就要飛了！」

X光把艾草棒被當成「金華火腿」

郁方從蘇州帶回紀念品艾草棒。（翻攝自臉書好門媳婦的秘密生活郁小方）

機場工作人員開箱檢查後，終於解答這場烏龍。她笑說，由於行李是透過X光機掃描，「可能把妳的艾草棒誤認成金華火腿。」並透露這種情況其實常常遇到。

郁方自嘲：台灣人有這麼愛買艾草棒？

得知真相後，郁方哭笑不得地表示：「到底～我們台灣人有多愛買艾草棒？！」最後還幽默 hashtag「#敲膽經好用」，自嘲這趟旅程真是太驚險。

根據規定，旅客違規攜帶肉製品入境，依據動物傳染病防治條例第45之1條規定，將處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰，其中，自非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品入境，首次違規將處新台幣20萬元罰鍰，再犯者處新台幣100萬元罰鍰。

