蘇州男急救「按壓600次」壓斷女子6根肋骨！女子老公淚謝：一輩子的恩情

大陸中心／唐家興報導

江蘇蘇州一名男顧客遇上老闆娘突發昏迷，他果斷實施心肺復甦（CPR）並進行胸外按壓急救。（圖／翻攝自央視）

江蘇蘇州近日發生一起震撼人心的超市急救事件。男顧客張曉國在超市結帳時，遇上老闆娘突發昏迷，他果斷實施心肺復甦（CPR）並進行胸外按壓，雖因力道過猛導致對方6根肋骨骨折，卻奇蹟般地將人從死神手中奪回。事後家屬不但未責怪，反而含淚致謝，引發全網熱議這場「與死神搶人」的感人故事。

【1元零頭的閒聊 竟成生死一瞬間】

這起意外發生在 2025 年 11 月底，蘇州吳江區一間小超市內。當時張曉國正在結帳，老闆娘童女士正熱情地幫他抹去 1 元零頭。兩人多聊了幾句，怎料不到五秒鐘，童女士竟毫無徵兆地栽倒在地，瞬間失去意識，現場氣氛從祥和轉為緊繃。

蘇州吳江區一間小超市內。當顧客張曉國正在結帳時，老闆娘童女士突然失去意識。（圖／翻攝自央視）

【跨越電話的救命口令 按壓600次不放棄】

面對突發狀況，張曉國第一時間撥打 120。電話另一頭是蘇州市急救中心調度組長吳亞，在確認患者出現「無效呼吸」後，吳亞冷靜地透過電話遠端指導急救。在狹小的櫃檯後方，張曉國雙膝跪地，跟著電話節奏連續按壓超過 600 次，甚至在指示下進行人工呼吸，體力幾近透支仍不肯鬆手。

【非專業人士首次救人：當時心裡只有救命】

回憶起驚險過程，張曉國坦言自己並未受過專業急救訓練，面對人工呼吸也曾有過一秒遲疑，但最終被「救人第一」的念頭克服。他感性地表示，電話那頭不斷傳來的節奏聲，讓他覺得自己不是一個人在奮戰，而是有一股力量在支撐他撐到救護車抵達。

【醫學關鍵：肋骨斷裂是及時救命的證明】

童女士送醫後被診斷出 6 根肋骨骨折，但醫師卻點出驚人真相：若按壓力道不足，肋骨雖不會斷，但患者極可能因腦部缺氧淪為植物人。童女士丈夫王啟春堅定地說：「如果力道不到位，人可能就救不回來了。」醫師更直言，能在心跳停止的情況下成功甦醒，簡直是醫學奇蹟。

【超越萬金的救命恩情 警方認證見義勇為】

「一般人打個 120 就夠了，他卻跪在那裡救了 20 多分鐘。」王啟春對張曉國的感激溢於言表，強調這份恩情一輩子也還不完。目前童女士已康復出院，雖然對昏迷當下毫無記憶，但全家人都視張曉國為至親。警方也正式認定張曉國為見義勇為人員，並頒發榮譽獎勵。

【英雄的榮耀：這件事我可以講一輩子】

對張曉國而言，這不僅是救了一條命，更是人生最光榮的時刻。他樸實地說，未來結婚生子後，他要告訴孩子：「爸爸曾經救過一個人的命。」這場在關鍵 4 分鐘內爆發的善意，不僅改寫了一個家庭的命運，也溫暖了整座蘇州城。

《急救小常識》

根據台灣急診醫師與紅十字會的專業說法，在實施 CPR（心肺復甦術） 時導致肋骨骨折是臨床上常見且「正常」的現象。

為了達到有效的血液循環，成人按壓深度需達5至6公分，且需維持每分鐘 100-120 次的高頻率。在如此高壓下，尤其是對於骨質較脆弱的長者，肋骨或胸骨確實容易斷裂。然而，醫師強調「救命高於骨折」，若不按壓，患者會因腦部缺氧死亡；骨折在人救活後可以癒合，但生命無法重來。因此，施救者不應因聽到「咔」聲而停止。

