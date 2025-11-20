蘇巧慧不認「要他選到底」 白委拿「蘇貞昌騙神明事件」嘲諷

民眾黨主席黃國昌昨天在「鄭黃會」上透露，民進黨立委蘇巧慧要他參選新北市長到底，以此說明民進黨不希望藍白合，不過蘇巧慧公開否認此說法。對此，黃國昌今（20）日再次開酸直指蘇「貴人多忘事」，並以其父親蘇貞昌「連神明都敢騙」為例進行反諷。

前行政院長蘇貞昌、民進黨立委蘇巧慧。（合成圖／蘇貞昌、蘇巧慧臉書）

黃國昌昨天在鄭黃會上爆料，將代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧透過多種管道勸他在新北市長選舉中「一定要選到底」，但他表示自己明白蘇為何這樣說，並強調自己會以大局為重。然而，蘇巧慧隨後公開否認此說法，聲稱從未透過任何管道希望任何人選到底。

針對蘇巧慧的否認，黃國昌今天在立法院受訪時聽聞相關問題後不斷大笑，表示參選是每個人的權利與自由，但他感到驚訝的是「蘇巧慧可能貴人多忘事，自己講的話自己都忘記？不是只有一組，兩組以上的人耶！」此番話暗示有多人知悉此事。

蘇貞昌曾發誓不選第三次台北縣長，但最後能參選心北市長。（資料圖／中天新聞）

黃國昌進一步開酸，蘇巧慧的回應讓他想起蘇的父親、前台北縣長蘇貞昌在2010年於保安宮宣誓絕不會選第三次台北縣長，但在2018年卻再度參選新北市長，引發台灣社會「連神明都敢騙」的質疑。

黃國昌直言，「其實人民還是蠻重視政治人物的誠信，如果連神明、人民都一起騙了，這樣可能就不好。」

