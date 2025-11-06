蘇巧慧代表綠營參戰新北市長 網提停辦「這活動」：在板橋選票能破6成

民進黨選對會周三（5日）下午正式通過，將徵召新北市立委蘇巧慧，代表民進黨參選2026新北市長選舉。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨選對會昨（5）日下午正式通過，將徵召新北市立委蘇巧慧，代表民進黨參選 2026 新北市長選舉。對此，有網友幫蘇巧慧提出政見，表示只要「停辦新北耶誕城」，蘇巧慧在板橋應該能拿到破 6成選票。政治工作者周軒看到後，也分享在社群上，直呼「笑死」，而新北耶誕城也將在 11 月 14 日開幕，他也感慨，「11 月到了，板橋人一年一度的惡夢開始了…」

民進黨選對會昨日下午開會決議，將向中執會建議，在新北市徵召立委蘇巧慧代表參戰 2026 新北市長。對此，蘇巧慧感謝選對會推薦，她已做好準備承擔重任，並會全力籌組最強團隊，帶領新北市議員候選人一起打贏 2026 選戰。

廣告 廣告

隨著年末將至，一年一度新北耶誕城將在本月 14 日開幕。不過，每一次耶誕城都在板橋車站周圍舉辦，造成交通雍塞引發民怨。就有網友在社群平台 Threads 上發文，笑稱「蘇巧慧明年的選舉政見，只有要一條『停辦新北耶誕城』，應該在板橋就可以拿到破六成的票了…」。

貼文曝光後，立刻引來 2萬多網友按讚表示支持，有網友留言說：「支持停辦沒用的耶誕城！」、「誰停辦新北殭屍城就得民心啊」、「真的 板橋人恨透了該死的新北耶誕城」、「板橋真的每年辦到吐了」、「誰主張停辦耶誕城，我就投誰」、「讚啦！一定要停辦耶誕城」、「新北耶誕城是板橋人的年度輪迴噩夢」、「身為基督徒不喜歡這種假借耶穌誕生之名實則搞商業之實的爛活動」、「支持停辦沒用的耶誕城！」。

周軒也在臉書分享網友的政見，直呼「笑死」；新北耶誕城也將在 11 月 14 日開幕，他也感慨，「11 月到了，板橋人一年一度的惡夢開始了…」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

從傳統到智慧！鐵路產業「靠它」升級數位化新里程

沒帶核彈頭的! 飛行6759公里 美發射民兵III洲際彈道導彈 事先通知俄國