蘇巧慧代表總統贈匾新店玄聖宮 盼實現新北更好的發展願景

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

民進黨立委蘇巧慧近日連續2天於新北市新店區參與地方活動，並於恭迎玄天上帝入火安座的系列活動，代表總統賴清德出席玉旨玄聖宮安座大典；新北市議員陳乃瑜與陳永福也到場共襄盛舉，備受各界矚目。這場宗教盛事在前行政院長蘇貞昌親自點起馬炮下隆重揭幕，總統賴清德也特別致贈墨寶。蘇巧慧與前內政部長余政憲共同代表總統揭匾，為新店地方信仰史留下重要見證。

蘇巧慧表示，她向玉旨玄聖宮致上感謝，肯定廟方長期以來對在地的關心與護佑，有了做事的政府，加上鄉親們的團結支持，台灣定能國泰民安，進而實現新北更好的發展願景。她並提及週末新店溪洲部落的音樂市集，展現其將持續深耕地方，致力於舉辦更多元精彩在地活動的決心。

陳乃瑜指出，週末參與安座大典遶境活動，沿途見鄉親虔誠隨駕，玉旨玄聖宮作為二十張庄水尾的信仰中心，不僅安定人心，更陪伴新店世代成長。陳乃瑜誠摯祈願玄天上帝庇佑台灣風調雨順、家戶安康、地方昌隆。

陳永福表示，週末與眾多鄉親一同參與安座大典，現場香火鼎盛，體會到信仰帶來的強大凝聚力量，自己也特地在玄天上帝前虔心祈福，保佑其選區新店、深坑、石碇、坪林、烏來等地區平安順遂、萬事如意。他並榮幸地與蘇貞昌共同點燃起馬炮，同時代表總統感謝廟方對地方的長期照顧。

這場新店地區的宗教盛事，因中央與地方重要政治人物的參與而更添光彩。從總統府致贈墨寶到地方民意代表齊心協力，皆展現了對在地信仰與基層民意的共同重視。在推動新北邁向未來發展的關鍵時刻，這份由信仰凝聚的團結力量，無疑將成為驅動城市前進的深厚動力。

照片來源：網路翻攝

