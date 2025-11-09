即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民進黨立委蘇巧慧確定獲得提名競選新北市長，未來有望與國民黨籍台北市副市長李四川、民眾黨主席黃國昌正面對決。對此，新北市長侯友宜今（9）日回應，「目前還是大家在各自的崗位上全力以赴，團結在一起」。





今日下午2時，侯友宜在新北市政府教育局長張明文等人的陪同下，出席114學年度公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會，並於行程中接受媒體聯訪。

記者提問，另外有關選舉議題，民進黨已提名蘇巧慧，但是反觀國民黨這邊，雖然大家知道檯面上就是有誰適合、有誰想選，那好像還沒有新的進度，加上黃國昌這邊還說不會一直等下去，那黨內會藍白合嗎？還是會怎麼樣？

侯友宜對此簡短表示，「目前還是大家在各自的崗位上全力以赴，團結在一起」。





原文出處：快新聞／蘇巧慧來勢洶洶！新北藍白怎合？ 侯友宜一句話指點迷津

