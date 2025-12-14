蘇巧慧全家都學霸！ 媽媽、女兒4人北一女畢業

政治中心／綜合報導

前天北一女校慶，立委蘇巧慧與母親詹秀齡一起穿上北一女校服重回母校，兩人不只是北一女校友，還是北一女家長，詹秀齡和女兒蘇巧慧、以及蘇巧慧兩個女兒都是北一女，一家三代4個小綠綠，到底學霸之路怎麼養成？蘇巧慧認為家庭教育很重要，過去她也曾透露，童年充滿著爸爸的"說故事聲"。





獨家／蘇巧慧全家都學霸！ 曝全靠父親蘇貞昌「這招」養成

水獺媽媽蘇巧慧和父母合體說故事 帶領現場孩童開心唱歌（圖／民視新聞）









水獺媽媽蘇巧慧，耶誕親子派對，找來父母親，擔任水獺阿公阿嬤，說故事也教台語。

廣告 廣告

前行政院長蘇貞昌：「實在有夠多。」

前行政院長蘇貞昌，手把手教學，身旁的太太詹秀齡，也難得同框，她和女兒同樣出自北一女，日前一同穿上制服回母校校慶，其實這一家人，不只她們母女倆，蘇巧慧的兩位女兒，也都是北一女，家中三代、4名娘子軍，全是小綠綠。一家全是學霸，到底怎麼教的？共通點就是聽故事長大，年輕的蘇貞昌育兒就靠這一招！

聲源：蘇貞昌vs.女兒：「結婚了對不對，於是蘇巧慧，就最清楚的知道，結婚進行曲怎麼彈？，噹噹噹噹。」





獨家／蘇巧慧全家都學霸！ 曝全靠父親蘇貞昌「這招」養成

民進黨立委蘇巧慧（右）、媽媽詹秀齡（左）一同穿上北一女制服回母校參加校慶（圖／蘇巧慧Threads）









昔日音檔，至今完善保存，對父女來說是珍貴記憶，也是教育傳承，從小耳濡目染下，讓蘇巧慧長大後成立了"水獺媽媽巧巧話"節目，推廣本土故事。

立委（民）蘇巧慧vs.前行政院長蘇貞昌：「我小時候就是聽，水獺阿公講故事給我聽，還會講灰姑娘，連鐘聲都要敲12響，阿公再敲一次看看，（噹噹噹噹），一定要敲滿12下喔，（噹噹噹）。」

立委（民）蘇巧慧：「家庭教育真的非常重要，因為我自己從小，爸爸媽媽就是給我，非常非常大的空間，他們的教養方式就是，只要我們把自己該做的責任，學生該盡的本分做好之外，其他就給我們完全的空間。」





獨家／蘇巧慧全家都學霸！ 曝全靠父親蘇貞昌「這招」養成

蘇巧慧和爸爸蘇貞昌合體錄製Podcast 蘇巧慧當場要爸爸示範如何說故事 場面溫馨（圖／蘇巧慧Youtube）









從聽故事，變成說故事的人，蘇家人的"有聲故事"，成為成長之路的獨特教育。

原文出處：獨家／聽故事長大養成小綠綠！ 蘇巧慧一家三代4個北一女

更多民視新聞報導

傳府院定調不副署《財劃法》 蘇巧慧：支持在合憲前提下對抗違憲法案

新北陸戰開打! 蘇巧慧擴大基層拜訪 帶小雞掃三重傳統市場

傳府院擬不副署、不公布財劃法 黃國昌竟點名賴卓喊：覆議制度可廢了

