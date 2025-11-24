蘇巧慧再等8年？李四川留住輝達「大功一件」 沈政男斷言：2026新北這局是他的

輝達將在北士科T17、T18設立海外總部，台北市政府今（24）日會同新光人壽完成塗銷北士科T17、T18地上權登記，土地回歸市府，接下來將續行與輝達專案設定地上權簽約等事宜，輝達正式落腳台北市更向前邁進一步。對此，精神科醫師沈政男在臉書發文，點名最大功臣是他，不僅成功留住輝達，也將自己送進新北市政府，台北市長蔣萬安的2026也穩了，當初在那質疑的綠營人士全部灰頭土臉、上當了。

沈政男表示，台北市府今天跟新壽完成北士科T17、T18土地解約了，輝達落腳T17、T18，至此塵埃落定。試問之前的質疑聲呢？質疑T12方案的呢？說輝達會移情別戀到中南部的呢？說蔣萬安無能的呢？

沈政男提到，從頭到尾，事情就在李四川的掌握之中，現在他將帶著大功一件，前進新北市府。依最新民調研判，李四川競選下屆新北市長是十拿九穩，現在的目標應該是放在國民黨在新北市議員單獨過半，或者藍白加起來過半，目前是皆未過半。

斷言新北2026 是李四川的 沈政男：蔣萬安2026也直接保送

沈政男認為，藍白其他的新北市長人選也很好，但這一局看起來就是李四川的了。至於綠營8年以後再說吧。李四川能當市長，自己怎麼想到了藝人楊千霈？今天有人為她抱屈，說是星光大道主持了18年，竟然沒能主持三金，只能在門外主持。現在，李四川在擔任過新北市、高雄市與台北市三市的副市長，為人作嫁這麼久，終於自己要進門了。

沈政男分析，李四川受到民眾歡迎，值得藍白政治人物參考，政治風格溫柔或強烈都不是問題，問題是，執政或問政的實力與成績還是要拿出來，那是基本功。好了，現在質疑蔣萬安行政能力的人，是不是也沒話說了？他也是直接保送2026了。

沈政男說，反而是那些一看到此事有所跌宕，就在那邊破口大罵的綠營人士，他們的政治判斷力再次受到打擊了。民進黨中央也完全沒有在這一局得分，頂多是沒有失分，因為他們就是消極配合而已。新壽最倒楣，明明就是百分百合法合理取得的土地，放了幾年因為國際大廠看上，有了商機，土地就漲價了，竟然也被綠營亂罵一通。

沈政男強調，本來解約金給新壽百億，就只是生意上的漲跌數據，結果現在只有40多億，等於這幾年白忙一場了。最離譜的是，有人藉此又想修理柯文哲，說是從當初跟新壽簽約就如何又如何，事實上當初T17、T18根本沒人要，當然簽約金比較低。

