蘇巧慧出戰新北 吳子嘉分析藍營「解決黃國昌」新北必勝

吳子嘉預測，國民黨會推派李四川選新北。（圖／東森新聞）





民進黨「選舉對策委員會」5日拍板，徵召立委蘇巧慧參選新北市長並提報中執會通過，預計將在11月下旬正式提名。對此《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目《董事長開講》中針對2026的選情分析，國民黨最可能派台北市副市長李四川參選新北市，但李四川如果要勝選，也有重要的問題必須解決。

吳子嘉表示，李四川參選新北應該確定了，尤其輝達成功落腳台北市，如果沒有李四川根本做不到，因為土地相關的法條、解約的過程很複雜，不太可能是北市府拿出法律文件出來新光人壽就投降，這中間的折衝主要的功勞還是李四川，「真的很能幹」。

廣告 廣告

民進黨已經徵召蘇巧慧參選新北市長。（圖／蘇巧慧臉書）

吳子嘉接著說，李四川選新北很有可能成功，因為李四川跟蔣萬安聯手，2個人一起打仗，但是對綠營而言，台北市派不出人，所有的選戰有蔣萬安在一定好看，因為蔣萬安是未來的「儲君人選」。

吳子嘉話鋒一轉提到，雖然選戰最精采的地方在雙北，但是國民黨在雙北還有一個問題就是黃國昌，但是黃國昌有一定要選嗎？因為民眾黨現在有2個太陽，如果沒有一個規劃，民眾黨「2年條款」的問題就搞不定。

吳子嘉認為，解決黃國昌的問題，李四川在新北必勝。（圖／東森新聞）

吳子嘉說，屆時黃國昌會展現一個態勢，就是黨主席親自參選新北領兵作戰，其他6個「2年條款」的立委，也會表態要去各地方參選，但實際上黃國昌在等待的是與鄭麗文談判的機會，但鄭麗文過去也表態新北市長一定是藍的，藍軍要贏新北，就是黃國昌進來結合，藍白合成功李四川必勝，剩下的就是給民眾黨什麼交換條件的問題。





更多東森新聞報導

趙少康亮票慘了！北檢起訴 請求「從重量刑」

無照加重處罰！汽車最高6萬 明年上半年實施

苗栗市8連霸代表 蘇文霸驚傳病逝 享壽70歲

