蘇巧慧勤走地方 戴錫欽指藍營新北選情拉警報

綠營新北市長參選人蘇巧慧已在積極布局，藍營則還未有明確人選，國民黨北市黨部主委戴錫欽16日直言，雖然北市副市長李四川先前對上蘇巧慧的民調有所領先，但面對蘇巧慧勤走地方，差距正縮小中。

戴錫欽今上「品觀點-觀點芹爆戰」節目接受主持人黃光芹專訪。黃光芹說民進黨新北市議員山田摩衣日前在政論節目中爆料，現任新北市副市長劉和然在藍營的支持度不僅贏過民眾黨主席黃國昌，甚至超越了目前呼聲最高的李四川，此被外界認為是「政治操作」，意在挑選一個「較好打」的對手，李四川若再不出聲，這局恐怕很難說。

戴錫欽表示，從選舉角度看，若依照日前傳出的民眾黨想到7、8月才最後整合，真的有點晚，但會尊重白營的考量。他也說，幾周前跟黨中央初步交換意見，劉和然、李四川整合後，再跟民眾黨整合，「對藍白合很有信心，各縣市也不太會三腳督。」

戴錫欽坦言，雖然李四川先前對上蘇巧慧的民調有所領先，但面對蘇巧慧基層看板林立且活動頻繁，現在跑很多場合也都看到行政院前院長蘇貞昌拉抬蘇巧慧選情，導致原本領先的李四川與對手的差距正在縮小。

另外，由於國民黨尚未完成整合，缺乏一位明確的「母雞」帶領新進或現任議員跑活動，基層也普遍擔心若整合太晚，恐導致地方樁腳或支持者被「挖牆腳」。戴錫欽說，面對綠營見縫插針，籲藍白支持者不要被帶著走，藍白也要讓支持者看到參選的誠意。

