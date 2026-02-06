蘇巧慧升格「母雞氣勢」戰力超越「這2大咖」! 他警告：在野不得輕忽

陳世軒警告，蘇巧慧已由「弱雞變母雞」，實力超越林佳龍與蘇貞昌，對在野陣營構成重大挑戰。 圖：翻攝自蘇巧慧臉書

[Newtalk新聞]

隨著 2026 年新北市長選舉進入倒數階段，藍白陣營整合仍在醞釀，尚未展現明確態勢。反觀民進黨立委蘇巧慧已完成黨內整隊，帶領年輕參選人積極跑行程，行動力與戰鬥力倍增。民眾黨新北市議員陳世軒今（5）日接受訪問時指出，蘇巧慧已由「弱雞變母雞」，實力甚至勝過以往參選的林佳龍與蘇貞昌，警告在野陣營不可掉以輕心。

陳世軒在《POP撞新聞》表示，過去外界對蘇巧慧的印象多停留在立委層次，如今隨著派系整合完成，她的行程總有大批議員與參選人簇擁，直言她已非過去大家眼中的「弱雞」，進入高效選戰模式，並在地方活動中帶領新北議員參選人拜年，成功塑造出「母雞」氣勢。

廣告 廣告

他進一步分析，蘇巧慧積極經營「水獺媽媽」形象，以低仇恨值策略淡化黨派色彩，對家長族群與中間選民具有明顯吸引力。他強調，這位候選人的實力「絕對大於林佳龍與蘇貞昌」，對在野陣營而言是一大威脅。

談及民眾黨布局，陳世軒指出，黨主席黃國昌已決定參選，正逐步提出新北市願景及政策，並規劃與基層議員參選人共同拜年。他形容，黃國昌採取「三角形兩邊大於第三邊」策略，無論國民黨最終提名誰，民眾黨將努力擴展支持基盤，並在公平機制下與國民黨整合出最強人選，對抗綠營，為新北市民謀求最大利益。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 習近平加強保命? 武警北京衛戍區易主 陳源火速接管 多省軍區換血

談不成就開戰! 美伊今面對面核談判 美要求伊「零核能力」以揚言打擊