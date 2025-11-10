蘇巧慧參戰2026新北！黃國昌民調「僅個位數」網狂酸

政治中心／于士宸報導

2026新北市長選戰開跑，民進黨已經定調提名立委蘇巧慧，代表出征。至於民眾黨則是由主席黃國昌出馬，打算與可能代表藍營出戰的台北副市長李四川拚比民調，有意藍白合。不過，就有媒體預先做出網路民調，黃國昌僅僅只有9.8%支持度，相較蘇巧慧及李四川的支持度，可以說是差之千里，民調數據曝光後，掀起一片熱議。





2026新北市長選戰開跑，民進黨已經定調提名立委蘇巧慧，代表出征。（圖／民視新聞）

2026地方大選備選的戰鼓已敲響，各政黨積極布局各縣市長人選，而新北市長選戰中最受矚目的，便是被視為熱門參選人的民眾黨主席黃國昌、民進黨立委蘇巧慧和台北市副市長李四川。日前，民進黨決定徵召蘇巧慧參選新北市長，黃國昌也表示恭喜，同時表態自己將爭取代表民眾黨來參選新北市長，更向藍營喊話，民眾黨有誠意希望走藍白合，但也呼籲對方，不會永遠在做的事情只是「等待」，也不會一昧等待。然而，《壹蘋新聞網》日前也發起2026新北市長選戰網路投票，做出民調數據，名單包括蘇巧慧、李四川、黃國昌、劉和然。截至目前，共有約2萬3千人投票，蘇巧慧以39.5%拿下第一；李四川35.4%緊追在後，而黃國昌只獲得9.8%支持，劉和然則墊底；至於都不支持的民眾，則佔比13.2%。





黃國昌民調僅9.8%支持，有意藍白合。（圖／民視新聞）





網路投票數據曝光後，掀起網友討論，紛紛留言：「黃根本就不是一個咖，只是一位跳梁小丑，根本不用在乎他」、「居然還有10%....這真是可怕的事」、「不可能！他可是自覺最佳人選！」、「大家都輸巧慧啦！」、「居然還有10%」、「還是有10%的白x」。









