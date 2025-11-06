蘇巧慧參選市長 侯友宜：歡迎每個人為新北做事

（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市長侯友宜今天針對民進黨選對會建議徵召立委蘇巧慧參選市長一事表示，歡迎每一個想為新北、能為新北做事的人；他也對參選可能人選的副市長劉和然表示，做自己最好。

侯友宜今天到新北市議會進行市政總質詢前接受媒體聯訪，被問及民進黨擬徵召立委蘇巧慧參選市長時，劉和然也更新臉書（Facebook）大頭照，以及最新的形象影片說自己走藝人許光漢風格。

侯友宜表示，每一個想為新北、能為新北做事的人，他都歡迎，都願意給予祝福和加油。至於談到劉和然，他也直言做自己最好，要不斷地為市民努力奉獻，呈現自己的理念讓大家看見。

媒體詢及有網友提議蘇巧慧停辦「新北歡樂耶誕城」活動，可在板橋獲破6成選票。侯友宜表示，這幾年對整個交通的狀況，市府都一直有掌握，交通目前都還算順暢。新北歡樂耶誕城是一個城市的品牌、且國際知名，能成為一個品牌並不容易。

另外，媒體詢及對台電評估核二廠具重新啟動條件的意見，侯友宜表示，核二廠如果要重啟，一定要經過專業的評估，安全、供電穩定才是人民最期待的。（編輯：龍柏安）1141106