蘇巧慧參選新北市長衝擊藍營交棒？ 侯友宜：有人願意做事都歡迎、祝福
民進黨選對會昨（5）日開會確定徵召立委蘇巧慧參選新北市長，還有民眾提出只要「停辦新北耶誕城」應該能多拿很多票，蘇巧慧今受訪時指出，新北耶誕城常釀交通大打結，未來會用更新、更有活力的觀念來思考整個活動。對於蘇巧慧將參選新北市長，現任市長侯友宜正面看待，有人願意能為新北做事，他都歡迎，給予祝福。
針對耶誕城衍生的交通亂象，侯友宜說明，其實這幾年對整個交通狀況，市府一直有掌握，不但有分流的規畫、交通號誌的管控，民眾也多能配合搭乘大眾捷運跟公車來到新北歡樂耶誕城，交通非常的順暢。
侯友宜也向民眾喊話，邀請所有的好朋友，有機會能夠到新北歡樂耶誕城來，因為新北歡樂耶誕城是一個城市的品牌，也是國際知名的品牌，能成為這樣一個品牌是不容易的，期待今年即將開幕，歡迎大家。
新北市長選戰逐漸加溫，蘇巧慧即將代表綠營上陣，新北市副市長劉和然也更新臉書大頭照。侯友宜表示，歡迎每一個人想為新北、能為新北做事，他都歡迎，給予祝福；侯友宜也說，劉和然做自己最好。
