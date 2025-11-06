蘇巧慧參選新北市長 她提「這3問」

▲民進黨立委蘇巧慧將參選新北市長，國民黨台北市議員江怡臻要求，先針對新北財政問題、能源問題明確回答。（圖／翻攝江怡臻臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨選對會5日通過，提名民進黨立委蘇巧慧參選新北市長。國民黨新北市議員江怡臻向蘇巧慧提出三問，要求蘇巧慧明確表態。

首先是關於新北市財源問題。江怡臻指出，國民黨團去年積極推動《財政收支劃分法》，替新北市爭取每年新增407億元的統籌分配款，但民進黨團曾反對該版本，後來因民意支持而改口。江質疑，蘇巧慧是否支持增加財源，以及若反對國民黨版本，她的替代方案為何。

江怡臻進一步提到，民進黨中央政府曾剋扣新北市部分計劃性補助款252億元，其中用於捷運建設的補助約90億元，可能影響三鶯線、土城樹林線與林口輕軌等重大建設。江要求蘇巧慧對此表態，說明是否支持中央政府剋扣補助，以及將如何捍衛新北市民的權益。

此外，江怡臻也關注蘇巧慧在能源政策上的立場。他表示，蘇巧慧過去支持非核家園，堅決反對核電重啟，並曾批評前任市長擁抱核電。江指出，目前台電已評估核二、核三具備重啟條件，報告已送至經濟部，江要求蘇巧慧對此說明，表明是否仍維持反核立場，或將做出調整。

江怡臻強調，身為市長候選人，應對財政政策、中央補助以及能源政策等重大議題，對市民清楚表態，讓選民了解其政策立場。

