蘇巧慧否認支持參選新北市長到底 黃國昌遭打臉反嗆：蘇貞昌連神明都敢騙

針對蘇巧慧否認透過管道鼓勵參選到底，民眾黨主席黃國昌今天（20日）受訪時笑說，「蘇委員貴人多忘事」，自己講的話自己都忘了。（圖／李智為攝）

民眾黨主席黃國昌昨天與國民黨主席鄭麗文會面時說，代表民進黨角逐新北市長的立委蘇巧慧透過許多管道鼓勵他「要參選新北市長到底」，事後卻被蘇巧慧否認打臉。對此，黃國昌今天（20日）在立院受訪時笑說，「蘇委員貴人多忘事」，自己講的話自己都忘了，他接著酸蘇巧慧的父親蘇貞昌2018年違背對神明的承諾參選新北市長，「人民很重視政治人物的誠信，如果連神明、人民都一起騙，這樣不太好」。

針對蘇巧慧否認從未透過任何管道希望誰能選到底，黃國昌聽聞後大笑了幾聲表示，參選是每個人的權利、自由，不過自己感到很驚訝，蘇委員可能貴人多忘事，自己講的話都忘了，「不是只有一組，是兩組以上的人」。

黃國昌說，自己聽到這樣的回應，不禁回想到前台北縣的老縣長蘇貞昌2010年在保安宮前面宣誓，說雖然他對台北縣，也就是後來的新北市有滿滿的情感，但他絕對不會選第三次，蘇貞昌後來又在2018年參選新北市長，連神明都敢騙，其實人民還是很重視政治人物的誠信，如果連神明、人民都一起騙，這樣不太好。

此外，針對鄭黃會引來民進黨批評，黃國昌表示，其實在會面之前，執政黨就已經開始攻擊抹黑，這正好印證自己在會中提到的核心問題，民進黨不但不負責任地撕裂社會、製造對立衝突，甚至透過黨檢媒3位一體追殺政治競爭對手，讓台灣陷入黑暗時代。

黃國昌批評，民進黨僅憑藉4成的民意支持，卻自以為是「太上皇」。面對人民不滿、面對在野黨監督，只會製造對立、挑動衝突、濫用國家機器，甚至仰賴特定媒體在社會上製造混論，但在人民真正關心的實質問題上，卻拿不出任何具體有效的解方。

黃國昌進一步說，在昨天的會談中，他和鄭麗文都在討論人民期待真正團結台灣、跨黨派合作。針對民進黨部分，他認為自己沒有說太重的話，說的都是事實，包括1年來藍白在立法院通過多項改革法案，大多都是民進黨過去率先主張，執政後卻跳票的法案。

黃國昌直言，或許民進黨想遮掩的，是自己不堪的跳票歷史、背棄選民的承諾。從這次會談來看，藍白未來不論是在立法院合作，或擴大至其他層面，雙方都充滿高度期待。



