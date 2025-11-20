蘇巧慧否認要他選到底！白委諷貴人多忘事 酸蘇貞昌神明都敢騙

民眾黨主席黃國昌19日爆料，將代表民進黨參選新北的立委蘇巧慧，透過各種管道勸他一定要選到底，但蘇巧慧則稱，從未透過任何管道希望誰能選到底。圖為國民黨台北市副市長李四川（前左二）、新北市副市長劉和然（前右一）及民進黨立委蘇巧慧（前左一），日前3人參加板橋接雲寺接駕儀式，意外同框。（本報資料照片）

面對2026新北市藍白合，民眾黨主席黃國昌19日爆料，將代表民進黨參選新北的立委蘇巧慧，透過各種管道勸他一定要選到底，但他也明白蘇為何這樣講，自己是以大局為重；然而蘇巧慧則稱，從未透過任何管道希望誰能選到底。對此，黃國昌20日大笑，蘇巧慧貴人多忘事，講的話卻都忘記，並以蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌「連神明都敢騙」反諷。

針對昨稱蘇巧慧透過管道鼓勵黃選到底，但蘇稱沒透過任何管道？黃國昌20日於立院受訪時聽聞問題不斷大笑，表示參選是每一個人的權利跟自由，「不過我有一點驚訝，蘇巧慧可能貴人多忘事，自己講的話自己都忘喔？不是只有一組，兩組以上的人耶！」

黃國昌提及，聽見蘇巧慧的回應，不禁讓他想起前台北縣長蘇貞昌2010年在保安宮宣誓，絕對不會選第3次台北縣長，然而2018年又再度參選新北市長，使台灣社會質疑「連神明都敢騙」。

黃國昌酸說，「其實人民還是蠻重視政治人物的誠信，如果連神明、人民都一起騙了，這樣可能就不好」。

