蘇巧慧問鼎市長將調整耶誕城活動 侯友宜：已是新北品牌會繼續辦

〔記者翁聿煌／新北報導〕2026新北市長選戰逐漸加溫，將代表民進黨參選下屆新北市長的立委蘇巧慧認為，在國民黨執政時創立的歡樂耶誕城活動，每年舉辦時間長達1個多月，對於舉辦所在地的板橋市區交通造成嚴重影響，所以她當選後會做出調整。新北市長侯友宜今天受訪表示，歡樂耶誕城已是新北的城市品牌，而且在國際間享有極高知名度，表達會持續舉辦的態度。

侯友宜表示，新北歡樂耶誕城已經是一個城市品牌，也是國際間最重要的耶誕節日之一，這幾天剛好是歡樂耶誕開城活動，觀光旅遊局今年歡樂耶誕城的主題LINE FRIENDS，得到各界好評。

在朱立倫新北市長任內創設的新北歡樂耶誕城，侯友宜繼任後，更是擴大舉行，經過10多年，已被視為藍營重要政績，蘇巧慧想要問鼎新北市長，針對歡樂耶誕城帶來的負面影響，提出批評和檢討意見，藍營則是全力捍衛歡樂耶誕城的價值與正面效益。

侯友宜說，尤其在各界的好評下，這段時間的交通非常順暢，在這個週末期間有運動相關主題，歡迎市民、喜歡耶誕城的朋友踴躍參加。

侯友宜說，新北歡樂耶誕城是國際間最重要的耶誕節日之一，今年主題LINE FRIENDS得到各界好評。(記者翁聿煌攝)

