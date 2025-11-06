蘇巧慧喊停辦 侯友宜回應了：新北耶誕城是國際知名品牌

新北市長侯友宜6日受訪指出，歡迎每一個想為新北、能為新北做事的，並給予祝福、加油，劉副市長做自己最好。（高鈞麟攝）

民進黨選舉對策委員會5日決議，將向中執會建議徵召立委蘇巧慧代表民進黨參選新北市長；新北市副市長劉和然近日進棚拍攝全新形象照，正式為自己「升級定裝」。新北市長侯友宜6日受訪指出，歡迎每一個想為新北、能為新北做事的，並給予祝福、加油，劉副市長做自己最好。

關於劉和然新形象照類似藝人許光漢的風格，侯友宜表示，劉副市長做自己最好，不斷的為市民努力、奉獻，呈現自己的理念，讓大家看見。

有民眾對於新北歡樂耶誕城期間的交通狀況很困擾，只要蘇巧慧政見提出停辦新北耶誕城，預估在板橋可獲6成選票。侯友宜指出，這幾年市府持續掌控交通狀況，不但是規劃分流、管控交通號誌管控，民眾也配合搭乘大眾交通工具來到新北歡樂耶誕城，目前交通都非常順暢。

侯友宜說，特別再三邀請民眾有機會能到新北歡樂耶誕城來。因為新北歡樂耶誕城是一個城市的品牌，也是國際的知名品牌，歡迎大家一同來新北歡樂耶誕城。

至於台電評估核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件，侯友宜6日受訪時再次強調，核二廠如果要重啟，一定要經過專業的評估，而且必須安全、穩定供電，才是人民最期待的。

