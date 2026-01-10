政治中心／楊思敏、戴亞倫 新北報導

台北宣布營養午餐免費後，不分藍綠縣市首長紛紛跟進，其中，新北最受關注，已成為2026市長選戰攻防焦點。民進黨蘇巧慧支持推動，新北副市長劉和然不願草率表態，同時也傳出這項政策其實是出自可能參選新北的李四川，目標可能是要和台北蔣萬安，形成「川安連線」，推動政策。

大聲呼喊口號，民進黨新北市長參選人蘇巧慧勤跑基層，衝刺選情。再被問到，六都中只差新北，尚未跟進營養午餐免費，她立刻強調，如果當選，會親自推動。

廣告 廣告

蘇巧慧：「困難的事情，但是為了孩子的權益，我們一定要努力的去做。」

尋求連任的台北市長蔣萬安，宣布營養午餐免費後，多個縣市首長，紛紛跟進。傳出拋出這項政策的，其實是台北副市長、可能選新北市的李四川，雙北推"川安連線"的態勢成型。然而，新北副市長劉和然強調，市府不願草率表態。因為新版財劃法上路後，擁有400萬人口的新北，每人只分得2.26萬元，只有台北的一半，經費不如台北闊綽。





蘇巧慧喊推動營養午餐免費 傳藍營目標雙北「川安連線」

傳出台北市拋出營養午餐免費政策，是出自副市長李四川之手。（圖／民視新聞）





台北市長蔣萬安(1.9)：「大家看到是高所得，但同樣台北也是全國物價和生活成本最高的城市，這不是炫富，這是我們的責任。」



新北市長參選人(民) 蘇巧慧：「新北市的人口最多，所以孩童也最多。我們的經費確實負擔很大，但是當桃園市甚至台北市，都做出了這樣的政策，在我們共同生活圈當中，新北市的孩子也應該要有一樣的權益。」





蘇巧慧喊推動營養午餐免費 傳藍營目標雙北「川安連線」

新北若要推行營養午餐免費，預估花費46億元經費。（圖／民視新聞）







全台22個縣市中，台南已咬牙跟進，目前只剩新北、嘉義縣市和屏東縣4個縣市，沒有全面免費。

屏東縣長周春米：「財政收支劃分法修正之後，那屏東相關的補助款大概減少約40億，所以後續怎麼樣來確保我們的財政，確保相關的一些施政的建設不會受影響。」

各縣市財政能力不同，但適逢選舉年，營養午餐成為百里侯選戰，熱門的攻防議題。





原文出處：蘇巧慧喊推動營養午餐免費 傳藍營目標雙北「川安連線」

更多民視新聞報導

遭黃國昌嗆虛偽、臉皮厚！蘇巧慧反轟「這1句」

免費午餐非蔣首創！他曝「當初罵翻林姿妙」點出3成本

屏東國中小營養午餐是否免費？周春米回應了

