即時中心／顏一軒、李美妍報導

民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今（21）日表示，未來新北耶誕城可在板橋「多點齊辦」或在各區「輪辦」等方向，都能納入考量，也很高興新北市政府從善如流。對此，新北市長侯友宜稍早回應，耶誕城已經是一個城市的品牌，也是國際最重要的耶誕節日，本週末有運動相關的主題，歡迎市民歡喜來耶誕城踴躍參加。





今日下午1時30分，侯友宜前往新莊典華餐廳，出席114年金安獎記者會，同時於行程中接受媒體聯訪。

廣告 廣告

記者提問，蘇巧慧認為新北耶誕城一定要調整，因考量交通疏運上的問題及板橋人都會抱怨等等，市長怎麼看？

對此，侯友宜表示，新北歡樂耶誕城已經是一個城市的品牌，也是國際最重要的耶誕節日，這幾天特別看到，觀旅局在今年的歡樂耶誕城的主題「LINE FRIENDS」得到各界的好評。

除了廣受好評以外，侯友宜說，看到這段時間的交通是非常順暢的，當然也歡迎市民在本週末期間，有運動相關的主題，希望喜歡歡樂耶誕城的朋友，能踴躍參加。





原文出處：快新聞／蘇巧慧喊新北耶誕城「兩方向」調整 侯友宜說話了

更多民視新聞報導

新北人注意！板橋新停車場再加1 侯友宜：「這段期間」免收費

新北歡樂耶誕城熱鬧開城 李雅英與「兔兔」驚喜現身

新北耶誕城開了！侯友宜親扮馬戲團長 活動期間、交通方式一次看

