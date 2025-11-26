蘇巧慧喊準備好了 陳品安感謝民進黨給年輕人機會

（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨中執會今天通過徵召立委蘇巧慧參選新北市長、徵召縣議員陳品安參選苗栗縣長。蘇巧慧說，她要向400萬的新北市民報告，「蘇巧慧準備好了，一起衝，就會贏」；陳品安則說，感謝民進黨給年輕人機會，她有信心一定會贏。

民進黨今天召開新北市長、苗栗縣長選舉提名記者會，身兼黨主席的總統賴清德推薦蘇巧慧與陳品安。

陳品安聽到賴清德推薦她時，提到她結婚喜宴是在苗栗舉辦，感動拭淚。

陳品安說，感謝民進黨給予她這樣的年輕人，這麼棒的機會，讓她說出對苗栗的願景與未來想像，讓她站在這裡宣示為苗栗付出的決心；人沒有辦法選擇在哪裡出生，但可以選擇在哪裡落地生根，她的選擇就是苗栗。

陳品安也說，很多人問她怎麼有勇氣，畢竟苗栗藍大於綠，架構難突破，但她相信，熱愛苗栗的人無所不在，只要能把這些人找出來，團結他們，就能共創未來，她有信心，一定會贏。

媒體問到，國民黨在苗栗執政70幾年，現任縣長鍾東錦有連任優勢，要如何翻轉。陳品安說，她是閩南人、客家媳婦，會善用婦女優勢、媽媽的優勢，突破傳統的結構。

她說，苗栗過去的派系因為鍾東錦執政而有不同的變化，她會與不同黨籍但民主價值一致的夥伴合作，她相信，只要獲得年輕人認同，就有突圍的可能，她說，「每天晚上都覺得我會贏」。

蘇巧慧則提到，自己跟新北的淵源很深，青春的歲月剛好見證了台北縣脫胎換骨、黃金起飛的歲月；她帶著「慧慧慧」會做事的團隊，抱持溫暖、創新、會做事的態度，服務全新北市民；要讓新北市每一個區都成為一個閃耀的星星，請市民給她一個創造「新的新北」的機會。

蘇巧慧表示，會盡120分的努力，接受挑戰，因為她相信，更好的新北，將會成就更好的台灣；這是她的夢想，也是她爭取的機會，她要向400萬名的新北市民報告，「蘇巧慧準備好了，我們一起為新北來努力，一起衝，就會贏」。

另外，媒體問到，蘇巧慧可能的潛在對手、台北市副市長李四川先前提及「施政並非穿著漂亮」。蘇巧慧說，李四川應該不是帶有惡意，只是覺得她們穿得蠻漂亮，但是「漂漂亮亮也可以很會做事」。

媒體詢問，新北市可能呈現三腳督；蘇巧慧說，她只在意自己的步調，從要參選開始就朝「一對一」，不管對手是誰，不管任何黨有任何變化，她照著自己的步調持續前進。（編輯：謝佳珍）1141126