蘇巧慧喊當市長也推營養午餐免費 黃國昌嗆臉皮厚：反財劃法又想開支票

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，今（9）日在臉書貼文，表示自己昨天看到將參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧說她支持營養午餐應該免費，她如果當選新北市市長也會立刻來做。黃國昌表示，老實說，看完他只感到不勝唏噓，蘇巧慧難道忘了，當初國會在修正財劃法、健全地方財政時，她採取的立場是反對，並和民進黨立委一同在議場耍猴戲、無理杯葛嗎？如今，又再次為了要選舉拿香跟拜，用在野黨爭取到的新北財源來大開支票，臉皮之厚，讓人嘆為觀止。

黃國昌。（圖／資料照）

黃國昌表示，免費營養午餐政策，照出了蘇巧慧的虛偽。黃國昌說，照顧好國家的下一代，是每一位從政者最重要的工作之一。因此，當在野陣營的台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安市長、雲林縣長張麗善、新竹市長高虹安、基隆市長謝國樑，乃至於民進黨的高雄市長陳其邁，這兩天接連宣布學童的營養午餐將全面免費，這個方向對於面臨嚴重少子女化的台灣而言，是正確的。

黃國昌稱，然而「巧婦難為無米之炊」，如果沒有健全的地方財政，再怎麼好的政策都難以推行，這也是為什麼新國會從上任之初就不斷推動修正財劃法，改善過往中央集權又集錢的情況。非常遺憾的是，賴清德就任總統後所展現出的態度，就是不想修財劃法，直到國會三讀通過財劃法修法超過一年以後，卓榮泰才遲交「院版財劃法」，火車早已過站，卓榮泰卻還在哭天搶地，實在是非常可笑。從財劃法的修正，更可以印證民進黨就是一個「芭樂黨」，選舉時慣性開支票騙票，卻從來沒有想要認真兌現。

黃國昌說，昨天看到蘇巧慧說她支持營養午餐應該免費，她如果當選新北市市長，也會立刻來做。老實說，看完他只感到不勝唏噓，蘇巧慧難道忘了，當初國會在修正財劃法、健全地方財政時，她採取的立場是反對，並和民進黨立委一同在議場耍猴戲、無理杯葛嗎？如今，又再次為了要選舉拿香跟拜，用在野黨爭取到的新北財源來大開支票，臉皮之厚，讓人嘆為觀止。

黃國昌表示，在財劃法修正後，新北市本來應該增加的統籌分配款應該是407億，然而在賴清德政府的剋扣下只剩下257億，這當中短少的150億，相信這也是侯友宜市長會猶豫學童影養午餐全面免費的理由之一，民進黨大剌剌砍新北市民的錢，蘇巧慧是忘記了，還是害怕想起來？

黃國昌說，為了下一代的權益，負責任的作法是修正財劃法、解決地方財源的不足，並要求中央政府依法給付。這三件事，他一直在做，並也成功完成修法，絕對不是像蘇委員一樣，一方面阻礙財劃法修正、支持中央剋扣應該給新北的經費，一方面卻又跟風高喊當選新北市長後營養午餐要免費！然而，財源解決了以後，學童營養午餐的關鍵，就不再只有單純的免費與否，讓每一個孩子能夠有「健康優質、營養均衡、家長安心」的營養午餐，才是真正的重點。



