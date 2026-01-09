蘇巧慧喊「營養午餐免費」 黃國昌酸虛偽

▲民進黨新北市長參選人蘇巧慧，支持新北市公立國中小營養午餐應該免費，若她當選市長，會立刻來做，而且不只免費，還應該提升品質。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 台北市、台中市、高雄市等直轄市陸續宣布國中小營養午餐免費，不過新北市因人口眾多，市長侯友宜暫不跟進，民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，如果她當選市長，會立刻來做，而且不只免費，還應該提升品質。她也批藍白修《財劃法》，害新北財務困難。民眾黨立院黨團總召黃國昌酸，免費營養午餐政策，照出了蘇巧慧的虛偽。

黃國昌說，照顧好國家的下一代，是每一位從政者最重要的工作之一，因此，當在野陣營的台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善、新竹市長高虹安、基隆市長謝國樑，乃至於民進黨的高雄市長陳其邁，這兩天接連宣布學童的營養午餐將全面免費，這個方向對於面臨嚴重少子女化的台灣而言，是正確的。

黃國昌說，然而「巧婦難為無米之炊」，如果沒有健全的地方財政，再怎麼好的政策都難以推行。這也是為什麼新國會從上任之初就不斷推動修正《財劃法》，改善過往中央集權又集錢的情況。這個道理並不困難，因為過去民進黨在野時就是這樣主張，當初2022年外交部長林佳龍代表民進黨參選新北市市長時，也大喊要修正《財劃法》。

黃國昌說，非常遺憾的是，總統賴清德就任後所展現出的態度，就是不想修《財劃法》，行政院長卓榮泰甚至大言不慚地說「現行版本就是最好版本」，打臉過去的民進黨；直到國會三讀通過《財劃法》修法超過一年以後，卓榮泰才遲交「院版《財劃法》」，火車早已過站，卓榮泰卻還在哭天搶地，實在是非常可笑！從《財劃法》的修正，更可以印證民進黨就是一個「芭樂黨」，選舉時慣性開支票騙票，卻從來沒有想要認真兌現。

黃國昌說，聽到蘇巧慧受訪發言，「老實說，看完我只感到不勝唏噓，蘇委員難道忘了，當初國會在修正《財劃法》、健全地方財政時，她採取的立場是反對，並和民進黨立委一同在議場耍猴戲、無理杯葛嗎？如今，又再次為了要選舉拿香跟拜，用在野黨爭取到的新北財源來大開支票，臉皮之厚，讓人嘆為觀止！」

黃國昌說，在《財劃法》修正後，新北市本來應該增加的統籌分配款應該是407億。然而，在賴清德政府的剋扣下，只剩下257億，這當中短少的150億，相信這也是侯友宜市長會猶豫學童營養午餐全面免費的理由之一。民進黨大剌剌砍新北市民的錢，蘇委員是忘記了，還是害怕想起來？

黃國昌說，為了下一代的權益，負責任的作法是修正《財劃法》、解決地方財源的不足，並要求中央政府依法給付，但不能像蘇巧慧一樣，一方面阻礙《財劃法》修正、支持中央剋扣應該給新北的經費，一方面卻又跟風高喊當選新北市長後營養午餐要免費！

