蘇巧慧嗆財劃法修法讓新北人均分配墊底 劉和然：政院應公布試算表



記者周志豪／台北報導

民進黨新北市立委蘇巧慧昨批，國民黨團版《財劃法》修法，讓新北市統籌分配款人均全國最低。新北市副市長劉和然中午呼應，「不管是什麼版本，只要讓新北市民吃虧，我們都會據理力爭」。

劉和然也呼籲，行政院應盡快公開財劃法修正後統籌分配款試算表，若人口最多、責任最重的新北市依然在最後一名，「我一定會反對，這是新北的底線，也是地方政府的良心」。

但劉和然也反問蘇巧慧，「如果民進黨的行政院版讓新北吃虧，妳敢不敢像我們一樣站出來反對」？不要閃躲或轉移焦點。

劉和然表示，新北市不求特權，只求公平，統籌分配款額度不能讓新北人均預算再度墊底，這是必須守住的底線，也是新北市民應得的正義。

劉和然說，制度要可長可久，財劃法不是做政治秀，而是要基於公平、透明、公開的數據，但現在最關鍵的問題：試算表在哪？

