蘇巧慧在線等！國民黨新北提名卡關 黃國昌：過度臆測無助藍白合

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

國民黨新北市長提名作業卡關，包含新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川皆有意爭取，現任市長侯友宜日前喊話，「農曆年前找出最適合人選」，來與民進黨參選人蘇巧慧正面決戰。針對藍白合未來的規劃，民眾黨新北市長參選人黃國昌今（8）日回應，他尊重國民黨內的民主程序，最重要的是等待藍營進行第一階段的共同政見與願景討論，才會進入第二階段的政黨合作協議。





今早9時15分，黃國昌前往淡水中山市場向市民朋友和攤商拜年，並發送春聯、紅包袋及垃圾袋，同時於行前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，傳出李四川農曆年前要請辭台北市副市長，但他本人是說要等輝達案結束後再說，目前民眾黨也要跟國民黨推出共同政見，未來具體的時程？

對此，黃國昌表示，他其實說過，國民黨內民主程序他一向都尊重，相信「川伯」也有自己的步調，因為有時候媒體朋友可能是因為關心，所以寫了一些報導，好像是幫「川伯」在決定他什麼時候要離開北市府，而「川伯」本人也有駁斥。

他不諱言，有時可能過度臆測，對整件事情並沒有什麼太大的幫助，自己的原則還是一樣，就是尊重「川伯」自己的規劃，以及國民黨內的民主程序；對民眾黨而言，最重的是在等待跟國民黨進行第一階段的共同政見與願景討論，取得基本共識，然後才會進入第二階段的政黨合作協議，最後才會決定最好的方法，推出最強的參選人。







