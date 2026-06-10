蘇巧慧妹妹公司根本沒拿補助！文化部逐點打臉民眾黨指控

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民眾黨日前召開記者會，質疑文化部「黑潮計畫」補助涉及民進黨立委蘇巧慧胞妹蘇巧純任職的akaSwap，以及協助架設平台的威如科技，引發外界關注。文化部今（10）日發布聲明澄清，強調黑潮計畫從未補助過akaSwap公司，威如科技也不是黑潮計畫補助對象，逐點駁斥相關指控。

文化部表示，經查民眾黨所指的補助案，實際上是「文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助」，獲補助單位為國立臺北藝術大學及太極影音科技股份有限公司，執行計畫為《三官出巡－鬧元宵》多人互動XR創作計畫，全案已於2025年結案。

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文化部強調，黑潮計畫補助名單中並沒有akaSwap公司，也從未補助過蘇巧純任職的公司。民眾黨記者會提及的威如科技，同樣不是黑潮計畫補助對象，相關說法與事實不符。

文化部指出，外界將不同補助案、不同執行單位及不同時間點的案件混為一談，容易造成誤解。相關補助案件均有公開審查及執行程序，不應透過片面連結進行不當推論。

此外，遭點名的威如科技今年2月曾承辦臺東縣政府主辦的「臺東慶元宵」活動。不過該案屬於地方政府採購標案，發包機關為國民黨執政的臺東縣政府，與文化部黑潮補助案的補助來源、執行期間及獲補助單位均無關聯。

文化部此次澄清重點相當明確：第一，akaSwap從未獲得黑潮計畫補助；第二，威如科技不是黑潮計畫補助對象；第三，威如科技承辦的臺東元宵活動屬於地方政府標案，與文化部補助案沒有直接關係。

文化部罕見以正式聲明逐項回應，也讓民眾黨記者會提出的相關質疑面臨檢驗。至少從目前公開資料來看，最初指向「蘇巧慧妹妹公司獲黑潮補助」的說法，已遭文化部明確否認。

（圖片來源：AI生成）

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