蘇巧慧妹妹再爆狂拿補助卻扯李四川攻擊家人 葉元之吐1句話

民眾黨市議員參選人控訴「家族煉金術」，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（中）9日受訪回應是烏龍爆料，反控對手若發生重大爭議，就會攻擊她的家人，「真的很不可取」。（資料照／吳嘉億攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧的妹妹蘇巧純，被爆出在父親蘇貞昌擔任行政院長任內，任職公司獲得國發基金近2000萬元投資；民眾黨昨（9）日再爆蘇巧慧2025年護航文化部黑潮計畫預算，蘇巧純擔任執行長的威如科技旗下「akaSwap」平台就獲得該計劃補助；且自蘇巧純入主後，威如科技就獲得政府將近600萬的補助。對此，國民黨立委葉元之痛批，蘇巧慧至今都沒有針對利益迴避爭議說明，還扯李四川陣營不要攻擊家人，「新北市民都看不下去了」。

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葉元之9日在中視政論節目《新庶民大頭家》中指出，今天民眾黨質疑的，是蘇巧純她任職的公司旗下得到文化部黑潮計畫的補助。2025年其實大家對文化部有一些補助其實是有意見的，在審預算的時候蘇巧慧還去挺這筆預算，結果妹妹靠這補助來賺錢，這就有利益迴避問題。蘇巧慧今天有出來解釋，她說妹妹所屬這家公司跟獲補助公司是業務往來，是母公司跟子公司關係，然後批評李四川陣營不要隨便攻擊家人。

葉元之抨擊指出，第一這不是李四川陣營攻擊，是民眾黨質疑沒利益迴避；第二，是蘇巧慧陣營一直去攻擊李四川家人啊，李四川跟他弟弟都已經年紀都這麼大了，他弟弟要在屏東幹什麼李四川是管得了？現在是在質疑妳家沒有利益迴避，自己當立委、父親做院長，結果妹妹得到國家資源，有沒有利用權勢這才是有直接關係，去攻擊人家的家人都不講話，然後妹妹被人家質疑利益迴避就說「不要攻擊家人」，話都給妳講？

面對新的質疑，蘇巧慧這次立刻稱是烏龍爆料。不過葉元之指出上回蘇巧純公司被質疑獲得國發基金近2千萬的補助，蘇巧慧卻不敢講。蘇巧純入主「曠世智能」擔任執行長，2022年獲得國發基金將近2千萬的投資，國發基金的上限就是2千萬，結果蘇巧純公司得到1999萬9千元。「曠世智能」公司唯一一個產品叫「微股力」，這個投資平台才剛剛有人搞詐騙，它的防詐機制都做不好然後國發基金投資它近2千萬，如果她不是蘇巧純、不是蘇貞昌女兒，可以獲得國發基金投資嗎？這個「微股力」被質疑時蘇巧慧顧左右而言他，只講她妹妹很厲害在這個產業發光發熱。人家才不管妳妹妹有沒有發光發熱？人家現在質疑的是沒有揭露利益迴避的問題。

葉元之痛批，蘇巧慧家族可以把國家資源洗成自己的，蘇巧慧現在要選市長，市政府有一堆資源，若她當市長就直接影響了，這是多可怕的一件事。蘇巧慧到目前為止都還沒有針對這個爭議說明，不要再扯東扯西，這是民眾檢驗能不能當好市長的一個標準，「新北市民看不下去了。」

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