蘇巧慧宣布參選新北市長！再發聲「曝1事」網刷一排祝福

民進黨選對會今（5）日正式通過，民進黨發言人吳崢在會後表示，提名現任立委蘇巧慧參選2026新北市長。對此，蘇巧慧在臉書發文表示，「今天選對會通過決議，將建請中執會提名我為新北市長候選人。這段時間感謝許多新北鄉親與好朋友給予的肯定和鼓勵，也感謝選對會的推薦，我已經做好準備，承擔這個重任」。





蘇巧慧宣布參選新北市長！再發聲「籌組最強團隊」網刷一排祝福：這局一定贏

蘇巧慧在臉書發文表示，將「籌組最強的團隊」，帶領黨籍的新北議員候選人打贏選戰。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

蘇巧慧強調，不僅要自己爭取勝利，也將「籌組最強的團隊」，帶領黨籍的新北議員候選人，共同迎戰2026選戰。她的政治歷程備受矚目，她畢業於台大法律系，並取得美國賓州大學及波士頓大學法學碩士學位，返台後投入政治，首次參選立委即挑戰藍營優勢選區樹林、鶯歌區，成功擊敗當時聲勢超火的國民黨立委、奧運跆拳道金牌得主黃志雄，此後連任三屆立委，累積豐富立法與選戰經驗。

蘇巧慧的留言區湧入大批支持她的粉絲，紛紛留言「期待新北政黨輪替」。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

蘇巧慧的留言區湧入大批支持她的粉絲，紛紛留言「期待新北政黨輪替」。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

此次提名一出，蘇巧慧的留言區迅速湧入支持者刷出一排祝福留言，「水獺媽媽，全力支持，大人小孩，通通愛她」、「唯一支持蘇巧慧，期待新北政黨輪替」、「你是我定居新北以來歷屆選舉最想投的市長候選人」、「預祝高票當選新北市長」、「改變新北，唯有巧慧」，新北市議員顏蔚慈也送上祝福「一起拼！這局一定要贏」。



