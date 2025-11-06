蘇巧慧將出戰新北市長 藍議員要求「這些問題」先表態

民進黨籍立委蘇巧慧獲民進黨選對會拍板提名參選2026新北市長，新北市議員江怡臻對此認為，蘇巧慧應該先對《財劃法》修正、計劃行補助款被苛扣，以及台電送核二、核三重啟評估報告等意見表態。（新北市議員江怡臻提供）

江怡臻指出，國民黨團去年積極推動通過財劃法，替新北市爭取每年新增407億元的統籌分配款，但包括蘇巧慧在內，民進黨團不惜暴力抗爭反對，後來是看到民意不站在民進黨那邊，又改口說自己支持修法，但反對國民黨團的版本。

江怡臻表示，接著民進黨中央政府不甘心財劃法修正，還稅於地方，於是剋扣計劃性補助款252億元，其中用於新北捷運建設的補助約90億元，可能影響到三鶯線、土城樹林線與林口輕軌等重大建設。

最後，江怡臻指出，蘇巧慧一向支持非核家園，堅決反對核電重啟，認為核廢料無解，但如今台電已說核二、核三具備重啟條件，評估報告也已送進了經濟部。

江怡臻質疑蘇巧慧，認為她是要選市長的人，應該大聲說出自己主張，針對財劃法修正、剋扣計劃行補助款與核二、核三重啟計畫送評估等事件表態。

