蘇巧慧將角逐新北市長 蕭美琴讚她傳承衝衝衝精神

民進黨將提名立委蘇巧慧角逐新北市長選戰，副總統蕭美琴22日出席活動時表示，蘇巧慧做事認真，傳承她父親前行政院長蘇貞昌衝衝衝的魄力，又具備溫暖和細心。

民進黨選對會11月初徵召立委蘇巧慧參選新北市長，26日將召開中執會，正式提名蘇巧慧角逐選戰。

副總統蕭美琴、民進黨立委蘇巧慧22日一同出席樹林濟安宮總醮壇點燈開幕，副總統致詞時特別提及蘇巧慧頗有其父蘇貞昌「衝衝衝」的精神，她說：『(原音)除了濟安宮以外，我也看到蘇巧慧特別認真，為地方付出。我看到她剛剛在台上演講，覺得她的風格有像她爸爸，她有她爸爸衝衝衝的魄力，有她爸爸做事情認真的傳承，但是同時她也有屬於她自己的溫暖和細心。我們大家一起來幫巧慧加油一下好不好？』

副總統表示，台灣面對各種風災以及地震，除了平常要祈求上天保佑國泰民安，政府也希望進一步推廣防災訓練，將制度落實到社區鄰里中。讓民眾學會先保護自己，再進一步守護他人與社區。

副總統強調，雖然世界動盪，但台灣有最良善的人民，相信國家會越來越好，發揮良善慈悲的精神。

蘇巧慧致詞時表示，祭典的成功仰賴於多個重要宮廟與地方團體的共同努力，宗教活動不僅是展現地方傳統，也具有安定人心、祈求國泰民安的含義；她以樹林這六年來快速建設為例，感謝政府、議員和里長們推動的各項市政發展，感謝各方給她機會與新北市一同成長，將繼續努力，也呼籲大家共同為台灣祈福與加油。

新北市長選戰氣氛升溫，外界認為國民黨內以台北市副市長李四川角逐的呼聲最高，台北市長蔣萬安今天被問到「何時放李四川走」時笑著回應，現在距離選舉還有很長一段時間。

另外，民眾黨主席黃國昌今天被媒體問到李四川是否可能參選新北市長時表示，他以開放的心胸看待，希望彼此良性競爭。(編輯：宋皖媛)