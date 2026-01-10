蘇巧慧帶小雞赴中和拜票! 張維倩與張嘉玲同框零互動

政治中心／楊思敏、戴亞倫 新北報導

代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧，10日到中和枋寮市場掃街拜票，帶著同黨在地議員張維倩和張嘉玲，但雙姝現場零互動。因為兩個月前張維倩控訴同選區的張嘉玲，跑到父親告別式拉人脈。雖然張嘉玲事後發文道歉，還難免些尷尬，在蘇巧慧號召下，難得公開同框。

聽到「加油」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧趕緊握手道謝，10日一早，她帶著同黨在地議員張維倩和張嘉玲，到中和枋寮市場掃街拜票。

張維倩緊跟在蘇巧慧身旁，一起與鄉親搏感情，反而張嘉玲多半一人在後頭拜票。雙姝現場零互動，恐怕和兩個月前發生的不愉快，脫不了干係。

蘇巧慧10日帶著中和選區兩位議員掃街拜票。（圖／民視新聞）





張維倩控訴同選區的張嘉玲，在父親、前議員張瑞山告別式上，帶著大批助理在門口拉人脈，批她假公祭、真作秀。

新北市議員（民）張嘉玲：「心存善念，有一些誤會，我都已經詳加說明而且也道歉，事實上蘇巧慧委員也很幫忙，如果造成（張維倩）她的不舒服，我願意道歉，但是我也希望說同志之間，我們要互相合作，為了以後的新北市的選戰，一起來努力。」





張嘉玲（左）與張維倩（右）同框，但現場零互動。（圖／民視新聞）





張嘉玲再度道歉，但張維倩不願多談。衝刺新北選情，尤其中和是綠營相對艱難選區，蘇巧慧極力邀請，才讓雙方點頭同框造勢。

蘇巧慧：「最感謝的是我的身邊，永遠都有我們，最好的民進黨議員，我們是最強最團結的新北隊，這代表中和，我們大家是站在一起，讓市民朋友看看，最認真最誠懇的，新北市民進黨的這一隊。」

蘇巧慧母雞帶小雞，先發揮桶箍作用，展現團結士氣。





