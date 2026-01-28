蘇巧慧帶頭拚勝選 卓冠廷掛看板譏藍白還在喬「我們早就準備好了」

即時中心／張英傑報導

民進黨應戰2026年九合一選舉，各縣市提名陸續出爐，新北市更是最早確定由立委蘇巧慧披掛上陣，擔任母雞角色帶領新北議員拚勝選；新北市議員卓冠廷今（28）日也在社群平台Facebook、Threads貼出多張看板成果照，主打「新北戰將卓冠廷、贏回新北蘇巧慧」，要替台灣人民贏回新北市！





卓冠廷今日在社群平台Facebook、Threads貼出多張看板成果照，主打「新北戰將卓冠廷、贏回新北蘇巧慧」，響亮口號佔據選區個大路口，氣勢不凡；除了主打自己累積的專業論述「戰將」形象，卓冠廷呼籲，民眾全力支持蘇巧慧，挑戰盤據新北市20年的國民黨，替台灣人民贏回新北市。



接著，卓冠廷說，「相較於藍白母雞產不出，可能要左掛黃國昌右加李四川、劉和然；我們早已準備好」，隨著時間流逝，黃國昌競選總部落成、國民黨議員在中常會主張立即徵召李四川，但藍白人選遲遲未整合，民進黨團體作戰，節奏已經走在前面。

這次民進黨新北市議員初選，預計在3月2日至4月11日之間舉行，今年新北市土樹三鶯（土城、樹林、三峽、鶯歌）以及新莊選區戰況激烈，卓冠廷所在的土樹三鶯就形成7搶5局面，元月開始就陸續上架看板、勤跑市場，跟鄉親請託別忘了顧電話、唯一支持，各個候選人各自穩固支持者，但不變的是都支持同一母雞蘇巧慧，顯示綠營在新北市整合有成，團結拚勝選。

