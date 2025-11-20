蘇巧慧想贏新北市？黃暐瀚：先突破這標準

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026九合一選舉正逐步升溫，各陣營已提前啟動新北市長選戰布局，民進黨已確定徵召立委蘇巧慧出線；民眾黨方面，則由黨主席黃國昌親自宣示參戰；至於國民黨，呼聲最高的是台北市副市長李四川，另一位副市長劉和然也表態有意參選。對此，政治評論員黃暐瀚直言，蘇巧慧若想贏下新北市長，現階段最要緊的就是拉高支持度，獲過半民意才有機會。

黃暐瀚20日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》提到，2001年蘇貞昌代民進黨出征台北縣長，以51.31%的得票率勝出，其次為新黨王建煊的48.16%；此後，台北縣變為新北市，到了2005年時，國民黨周錫瑋獲54.87%得票率，贏過民進黨羅文嘉44.30%，而當時馬英九曾放話說「如果沒過半，我黨主席下台」。

廣告 廣告

黃暐瀚續指，眼看國民黨連輸兩次總統大選，支持者希望馬英九選2008，當時吸引許多藍營選民出來投票，從數據上也應證了新北市的基本盤是藍大於綠，而民進黨的得票率在40%至45%之間。不過在2010年的選戰中，蔡英文的得票率有到47.39%，雖然還是輸給朱立倫的52.61%，不過已有超過45％。

然而，黃暐瀚進一步指出，2022年的新北市長之戰中，國民黨侯友宜獲得了62.42%得票率，但民進黨的林佳龍卻僅有37.58%，連四成都不到，這也將會是候選人蘇巧慧2026年即將面對的課題，民進黨在新北市的基本盤若已經掉到40%以下，那未來恐怕就麻煩了。黃暐瀚強調，蘇巧慧如果想贏下新北，就別再去想「三腳督」，應要先把支持度拉到45%以上，並往50%去衝破，才能當選新北市長。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高市早苗認了「說過頭」？日語教師拆原文 曝日網真實反應

「陳時中模式」再現？拱沈伯洋選台北市長 吳子嘉：我聽完笑死了

披薩老闆刪光道歉文！台灣人登門捧場「喊這句」 網友傻眼秒炸鍋