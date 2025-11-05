蘇巧慧戰新北！吳子嘉預言藍營派這人贏定了

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為認為李四川選新北贏定了。（圖／鄭孟晃攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨推出的候選人會是李四川，藍白合若結合成功，李四川必勝；蘇巧慧要贏的可能性不大。

吳子嘉昨在《董事長開講》上指出，蘇貞昌的力量在新北是過去了；蘇巧慧這次的選戰，打下去的結果，以派系的力量來看，黨內的整合是會是一個非常大的工程。不過，蘇貞昌有另外第二個力量，因為他當過縣長好幾任，後來雖輸給侯友宜好幾10萬票，但蘇貞昌當行政院長時，有照顧到新北市一些事情；不過，照顧歸照顧，對侯友宜的打壓沒有輕鬆過。

吳子嘉表示，國民黨推出的候選人可能會是李四川，台北市沒有李四川，輝達落腳台北絕對辦不到，李四川真的很能幹，在新北的關係也非常好，不過，在這其中，李四川有2個問題要解決︰第一、他和新北市長侯友宜的關係，因為長期的工作兩人稱兄道弟，但兩人並沒有實質上的往來。

吳子嘉接著指出，第二、李四川選新北，100％會贏，因為聯手台北市長蔣萬安，雙北聯手一起打仗，民進黨在台北市又派不出人。但問題來了，李四川會碰上民眾黨主席黃國昌。雖然黃國昌不一定要選，但因為民眾黨內有兩個太陽，他若沒有一個規劃，2年條款搞不定，所以身為表率，他要領兵作戰；加上黃國昌擺出選的態勢，可能是等著跟國民黨主席鄭麗文談判的機會。

不過，針對鄭麗文說過新北市長人選一定是藍營的，吳子嘉認為，藍白合若結合成功，李四川必勝，蘇巧慧要贏的可能性不大。

