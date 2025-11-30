蘇巧慧戰新北 獲蔡英文、蘇貞昌「兩大輔選王牌」

記者游任博、周威志／台北報導

民進黨立委蘇巧慧11月26日正式獲得提名，參選明（2026）年新北市長選戰，她除了勤跑基層，手上還有兩張重量級王牌：前總統蔡英文和前行政院長蘇貞昌，英、蘇在10月底就一起看淡江大橋建設，但影片等到蘇巧慧提名當週才釋出，被解讀是用英蘇的政績牌替蘇巧慧來拉抬。

民進黨推派蘇巧慧，出戰2026新北市長選舉。

力拚明年新北市長選戰的民進黨立委蘇巧慧，帶著黨內議員小雞參選人跑行程，蘇巧慧勤走新北各區當最強母雞，但她還有兩張重量級王牌。

蔡英文（左）蘇貞昌（右）一起查看淡江大橋建設。

前行政院長蘇貞昌（2025.11.23）：「妳說5點01分。」

前總統蔡英文（2025.11.23）：「我就是要來等你啊。」

前行政院長蘇貞昌（2025.11.23）：「唉呦怎麼敢當。」

前總統蔡英文跟前閣揆蘇貞昌日前一起看淡江大橋建設，但其實這是兩人10月底的行程，直到蘇巧慧11月26日正式獲得提名當週影片才釋出，似乎想用英蘇政績牌，拉抬蘇巧慧傳承「會做事」的招牌。

蘇巧慧表示，會找時機邀請蔡英文、蘇貞昌來新北市。

民進黨立委蘇巧慧：「我們也會在適當的時機，邀請兩位一起再來新北市，讓大家看到什麼是真正的，有成績會做事。」

面對蘇巧慧來勢洶洶，國民黨潛在對手台北市副市長李四川，無獨有偶也在臉書PO出，過去擔任台北市衛工處長如何改善基隆河水質、打政績牌。

台北市副市長李四川，被認為是國民黨出戰新北市的潛在人選。

另一頭，新北市長侯友宜似乎也助攻，拿淡江大橋開砲，中央因為交通部公路局計劃明年淡江大橋通車前要舉辦路跑活動，讓侯友宜痛批，通車前的週末時段都被佔走、不尊重地方。

新北市長侯友宜（2025.11.28）：「不要中央想要辦什麼，也沒有經過地方大家討論，那你這樣子不是太蠻橫了嗎？」

公路局澄清，早已和新北市政府洽談路跑活動。

對此公路局搬證據反駁，去（2024）年12月底就和新北市府開籌備會議，但新北市在今（2025）年3月告知沒編列活動經費，無法增辦淡江大橋路跑活動，公路局只好自籌款項辦活動，在11月19日也到新北市府說明後續內容，反擊新北市府「喜事不要政治化」。儘管新北市長藍營究竟誰來征戰？人選未底定，但已經瀰漫濃濃煙硝味。

