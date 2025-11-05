蘇巧慧才剛迎接完白沙屯媽祖 獲選對會徵召選2026新北市長

身穿粉紅戰袍，蘇巧慧迎接白沙屯媽祖之外還勤跑地方，5日獲選對會徵召選2026新北市長。（圖片來源／蘇巧慧臉書）

民進黨選對會於11月5日召開會議，一致決議將向中執會建議，徵召立委蘇巧慧代表參選2026年新北市長。此案尚待中執會確認後正式提名，預計將於11月下旬定案。蘇巧慧為現任立法委員，亦是前新北市長蘇貞昌之女，長期深耕地方與國會，平時多走基層，過一周因為白沙屯媽祖北上板橋，她勤跑好幾天共同參與，展現高度地方連結與政策實力。

選對會發言人吳崢表示，蘇巧慧具備穩定民意基礎與政策推動能力，獲得選對會一致肯定。據了解，苗栗縣與雲林縣的提名人選也在討論中，分別傾向徵召縣議員陳品安與立委劉建國，但尚未拍板。

身穿粉紅戰袍，蘇巧慧迎接白沙屯媽祖

蘇巧慧近期頻繁參與新北市宗教活動，展現勤跑基層的行動力。10月31日，她身穿粉紅戰袍，率領團隊於土城北辰宮恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕，並於板橋慈惠宮參與百年會香活動，與地方鄉親共同見證香火盛事。11月初，她連續兩天參與媽祖贊境活動，前往金山聖德宮、萬里大鵬天護宮參香，並擔任中華民國醫療奉獻獎頒獎人。

在國會表現方面，蘇巧慧同樣備受肯定。她第十五度獲得公民監督國會聯盟評鑑為優秀立委，並連續十一會期獲此殊榮，展現穩定的問政品質與政策推動力。近期在質詢農業部防檢署時，她針對非洲豬瘟防疫議題強調，若地方政府有明顯疏失或不作為，中央應主動介入，確保防疫工作落實，以守護民眾餐桌安全與兩千億元的畜牧產業。

獲選優秀立委，被選對會徵召選新北市長

此外，蘇巧慧也關注新北市污水下水道建設進度，指出城鄉差距仍待改善。她表示，樹林、鶯歌、三峽等地接管率不到五成，雖然中央過去八年補助新北市污水建設高達211億元，為全國最高，新北市府也積極施作，今年累計接管戶數達126萬多戶，居全國之冠，但仍有部分地區進度落後。她建議中央與地方在未來補助與施作排序上，應考量人口密度以外的多元因素，讓接管率低的地區也能優先改善，提升民眾生活品質。

隨著2026地方選舉戰鼓響起，蘇巧慧是否正式披掛上陣，將由民進黨中執會拍板定案。她在地方的深厚耕耘與國會的穩健表現，已為未來選戰奠定基礎。若順利獲得提名，將挑戰藍營長期執政的新北市，成為民進黨在北台灣的重要戰力之一。

