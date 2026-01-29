蘇巧慧承租侯友宜競選連任幸運地作競辦 侯：市民較看重參選人能力

侯友宜攜劉和然出席市政行程，席間受訪回應時事議題。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長選舉中，民進黨確定由黨籍立委暨新北市黨部主委蘇巧慧披掛參選，國民黨部分則尚未在新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川之間定案，而蘇巧慧團隊已承租市長侯友宜2022年市長連任勝選的「超級F1」幸運地作為競選辦公室。侯友宜今(29)日在市政行程中被問及此事時表示，市民較看重參選人的政策願景、治理能力，競辦在哪裡沒有那麼重要。

另外，針對國民黨中常委、新北市議員林金結在國民黨中常會提案徵召李四川參選一事，侯友宜說，黨有其規劃、程序、時間、節奏，一切按照節奏來，大家透過溝通協調等程序產生最好人選，帶領新北市政，盼讓市政能夠一棒接一棒延續下去。

