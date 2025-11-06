蘇巧慧披綠戰袍選新北市長...談板橋耶誕城嘆「市民最在意交通打結」：盼重新思考、創造讓新北人認同的活動！

民進黨選對會正式通過提名綠委蘇巧慧參選2026新北市長，蘇巧慧今（6）日在立法院接受訪問時表示，他們團隊觀念最新、執行力最強，會把差異性呈現在全新北市面前；蘇巧慧也談到板橋耶誕城，表示板橋人最在意期間的交通打結，她會重新思考整個活動，包括在地經濟、交通運輸甚至活動意涵。

對於新北選戰佈局、面對藍白合的狀況，蘇巧慧表示，他們都在爭取一個服務全新北市民的機會，面試官其實就是全新北市民喔，「我準備很久了，也已經準備好，面對藍白合後的對手。」

廣告 廣告

蘇巧慧再說，他們的觀念最新、執行力最強，會把差異性呈現在全新北市民的面前，讓大家來做選擇，她會用最好的態度、最積極的態度來爭取全新北市民的認同。

至於怎麼看李四川這個人選？蘇巧慧表示，現在人選有各式各樣的，她的差異性和其他候選人比起來應該是很明顯的，會供新北市民來做抉擇，未來的這座城市要由什麼樣的團隊來帶領。

媒體追問對於板橋耶誕城看法？蘇巧慧笑說，板橋耶誕城已經14年了，板橋人最在意的就是在舉辦的期間，交通真的都是大打結，如果舉辦期間越來越長，市民反應也就會越來越大。

蘇巧慧強調，他們的團隊是新的、在設計感、在執行力也都和過往是有所差異，「所以未來我會用用心、又有活力的觀念，來重新思考這整個活動」，包括在地經濟、交通運輸甚至活動意涵，「我希望能創造一個讓新北人認同、讓外地人喜愛的活動。」

媒體也問，有和前內政部長林右昌通過電話嗎？蘇巧慧直言「我昨天也有打電話給右昌哥」，但可能是因為林右昌在以色列，電話沒有接通，但林右昌最近在美國、日本、以色列參訪，也帶回很多新的觀念，大家就是兄弟姐妹、最好的合作夥伴，會在不同的崗位上為台灣一起來努力，這是他們都有的共識。

廣告 廣告

蘇巧慧再說，當然更會繼續請教林右昌，和整個團隊、新北的議員們，一起來贏得2026的勝利。

（圖片來源：蘇巧慧臉書）

更多放言報導

民進黨徵召參選新北市長...蘇巧慧要當母雞「籌組最強團隊」：帶領新北議員候選人打贏2026！

確定了！民進黨徵召蘇巧慧參選2026新北市長...苗栗、雲林人選逐漸浮現「彰化將辦類初選」