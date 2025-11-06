蘇巧慧披綠袍出戰新北市長！洪孟楷曝藍營策略：後發會先至

民進黨選對會昨（5日）敲定由蘇巧慧參選2026新北市長後，國民黨將由誰來應戰，之前也多次被點名的立委洪孟楷表示，自己目前是新北市的立委，現在就是做好自己的角色跟位置，至於人選的部分會尊重中央黨部，一定會推出最強的人選，後發會先制，外界不必太多擔心。

洪孟楷今（6日）在立院受訪時表示，蘇巧慧在2026新北市長選戰，絕對是一名可敬的對手，民進黨在22縣市一定會派出最強的人選，尤其新北市又是重中之重，不過現在離投票日還有一年多的時間，我們也會有我們自己的步伐，過去我多次強調，一定是由民調最強者出線，然後團結一心，延續侯友宜市長的施政，繼續藍營執政，在新北市為大家服務。

洪孟楷表示，鄭麗文主席這個禮拜一，各地黨部主委人選確定後，就會加緊腳步布局，目前就等提名辦法什麼時候送中常會通過，不過可以肯定的是，一定會推派出最強的人選，至於在野整合的問題，之前鄭主席曾說，新北市長一定是國民黨籍人選，對此我有十足的信心跟把握。

蘇巧慧確定代表民進黨參選2026新北市長（攝自蘇巧慧臉書）

至於傳出台北市副市長李四川最快月底就會宣布參選，對此洪孟楷表示，目前自己是新北市的立委，現在就是做好自己的角色跟位置，不管是什麼角色，只要能為新北市的市民服務，就是最好的位置，重點是，國民黨屆時一定會推派最強的人選，後發先至，外界不必過於擔心。

