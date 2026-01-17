蘇巧慧拉近差距？何時表態參選新北市長 李四川給這答案

面對年底的新北市長選戰，民進黨推出立委蘇巧慧，藍營則還未有明確人選；國民黨北市黨部主委戴錫欽昨（16日）直言，雖然北市副市長李四川先前對上蘇巧慧的民調有所領先，但面對蘇勤走地方，差距正縮小中，引發關注。而李今（17日）被問到何時表態參選，他則說，都尊重黨部機制，自己現在最重要的還是要在一月底把輝達的簽約完成。

媒體關心傳出農曆年前會投入新北市長選戰？李四川今上午出席活動，接受媒體聯訪時回應，都尊重黨部機制，黨部決定完以後，如果要他承擔，那什麼時間，他大概就會參加所有該有的活動。

廣告 廣告

媒體追問會有個人時間表？李四川則說，沒有所謂的時間表，自己現在最重要的還是要在一月底把輝達的簽約完成，把所有的工作該做的做完了以後，再來考慮其餘事情。

至於被問及國民黨北市黨部主委戴錫欽提到整合要加快，不然對手、民進黨參選人蘇巧慧起跑，藍營會被挖牆角？新北是否基層已有擔憂的聲音出現？李四川則是回應，黨有黨的機制，尊重黨該有的機制；所謂的選舉當然有該有的步驟，國民黨有的機制，還是會完成機制再來進行所有活動。

關於國民黨中央是否有約時間了？李四川表示，現在還是由黨來協調，原則上看黨的本身機制再行動。

【看原文連結】