蘇巧慧拋六大福利政見！財源成藍綠攻防焦點 江怡臻、彭一書隔空交鋒

即時中心／顏一軒報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧昨（4）日公布六大福利政見，其中包含零到六歲免醫療部分負擔、老人假牙補助五萬等，聚焦主打「幼老福利」等主軸。不過，身兼國民黨發言人的新北市議員江怡臻批評，相關政策支票粗估至少得花費220億元的經費，更何況她還在立法院反對《財劃法》，反對增加新北市財源。對此，民進黨新北市議員彭一書反問，請問您覺得哪一項福利不重要？同時，他也質疑，國民黨立法院黨團總召傅崐萁再亂修《財劃法》時，藍委在哪裡？

蘇巧慧4日在網路上公布福利政見影片，內容聚焦「幼老福利」，提出包含「公立國中小學童免費營養午餐」、「零到六歲免門診和住院部分負擔」、「零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗」、「早產兒三萬元照顧津貼」、「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，以及「敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零」等「六大福利政見」。

蘇巧慧4日公布六大福利政見。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

江怡臻質疑，財政是數學問題，不是文學問題，更不是口才問題，資源就是這麼多，妳要怎麼調度？要挖哪裡的東牆，來補哪裡的西牆？不要話術新北市民，自欺欺人沒有意思，一起要求中央落實《財劃法》，如期如數增加新北市統籌分配稅款，更不要苛扣新北市補助款，好嗎？棄暗投明，還來得及。

蘇巧慧4日公布六大福利政見。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

對此，彭一書指出，身為國民黨發言人的江怡臻議員，到底反對哪一項福利？可以大方說出來，藍白找不到批評的理由，只好不斷鬼打牆。他要問國民黨，請問覺得哪一項福利不重要？是覺得小朋友不用免費營養午餐，還是孩童家庭不用減輕醫療負擔？或是長輩不用補助假牙，不需要升級敬老卡？

民進黨新北市議員彭一書。（圖／翻攝自彭一書臉書）

第二，彭一書質疑，請問傅崐萁亂修《財劃法》時，台北人均修成新北兩倍時，國民黨立委在哪裡？他強調，蘇巧慧從頭到尾都支持《財劃法》修法，而且新北應該拿最多，但傅崐萁主導《財劃法》修法，讓新北人均只有台北的一半，連財政局長都說看了會吐血；當時新北的國民黨立委或議員，怎麼沒人反對？

最後，彭一書總結，民進黨推出的福利政見，都是徵詢地方意見、民眾期待後的結論；國民黨反對、做不到，就讓做得到的蘇巧慧當來市長，民進黨議員也會全力支持，一起努力做到。

而江怡臻則回應，《財劃法》修法，蘇巧慧投反對，不滿國民黨版，自己又不提版本；爭取預算沒有她的票，卻慷他人之慨，拿別人的努力來騙票。

國民黨發言人、新北市議員江怡臻。（圖／翻攝自江怡臻臉書）

江怡臻說，民進黨沒提版本，民進黨苛扣地方，哪一項不是事實？現在的執政黨，標準自己生病叫別人吃藥，自己沒做，卻牽拖有做、正在做的人。

江怡臻喊話，彭一書好了啦，巧慧個人造業個人擔，你擔不起。







